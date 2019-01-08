【港超聯】曾至孝外借加盟香港飛馬　凱景簽入韓援金玟基

港超聯轉會窗重啟後，各支球隊積極增兵，務求於下半季改善表現，暫列聯賽積分榜第6位的香港飛馬，繼與和富大埔「交換球員」放走利馬、簽入大衛拉菲爾後，今日（8日）再宣布從東方龍獅借用後衛曾至孝；至於身陷降班危機的凱景，則落實簽入韓國攻擊球員金玟基。

即將踏入29歲的曾至孝，司職中堅，曾效力愉園及傑志，2015至2016年球季曾助東方龍獅贏得港超聯及高級組銀牌冠軍，惟去季初操練時右膝十字韌帶撕裂，缺席上季大部份賽事，今季雖已傷愈復出，不過上陣時間大減，僅於菁英盃分組賽對富力R&F時後備披甲。

曾至孝（右）今季曾代表東方龍獅於菁英盃上陣一場，意味轉會後未能於這項賽事中為香港飛馬披甲。（資料圖片）

東方昨日落實借用24歲的葡籍中堅利馬彭利拿（Tiago Lima Pereira），加上球隊現時日本援將井川祐輔及基頓，及近日轉任中堅的迪高等人選，結果今日宣布將曾至孝外借至香港飛馬。飛馬指曾至孝的加盟有助增強球隊後防實力，以及讓兵源調動更充足，這位守衛將會穿起38號球衣作賽，完成註冊後可於下周日（13日）迎戰佳聯元朗的聯賽中候命。

曾至孝加盟香港飛馬後有望獲取更多出場機會。（圖片來源：香港飛馬足球隊Facebook）

至於今季仍未開勝利之門，並於聯賽位列榜尾的凱景，繼早前向理文借用中場許嘉樂及巴西藉中場域陀後，再簽入司職前鋒的韓國籍球員金玟基。28歲的金玟基年少時為韓國國家隊U17成員，亦曾效力巴西球會彭美拉斯，水原FC等球會，雖然資料顯示該球員曾有一段時間未有球會落班，惟凱景指這位攻擊球員經驗豐富，希望藉此改善球隊前場把握力不足的問題，助球隊下半季爭取更好成績。

來自韓國的金玟基曾效力巴西及韓國球會，或可增強凱景的進攻能力。（圖片來源：凱景體育會Facebook）

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