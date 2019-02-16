【港超聯】理文1：3富力聯賽兩連敗　顏樂楓：目標比護級更高

港超球隊理文季前積極擴軍，銳意挑戰聯賽三甲及盃賽冠軍，惟開季後表現不似預期，這支「黃黑軍團」今日（16日）於主場將軍澳運動場迎戰榜首的富力R&F，雖然最終以1：3落敗而回，但副隊長顏樂楓坦言建立球隊需要時間，全隊仍堅守同一信念，相信正逐步向目標邁進。

富力今仗開賽僅6分鐘便開紀錄，伊達右路於禁區外直射罰球，理文門將袁皓俊擋出不遠，富力克羅地亞籍「帶刀侍衛」沙沙近門撞入成1：0。富力翼鋒林志堅早段表現活躍，一次左路挑傳予入楔的基奧雲尼，後者踏順抽射，不過卻柱邊出界。落後的理文嘗試反撲，38分鐘法國前鋒尼迪利在對方守衛「大漏」下迎頂，但皮球卻高出甚遠。完半場前利安高獲單刀機會，這位前鋒射地波直飛遠柱，袁皓俊毫無反應，富力半場以2：0領先。

利安高（左）完半場前為富力擴大比數。（袁志浩攝）

富力新兵迪布利在「地標戰」即有入球。（袁志浩攝）

富力新鋒迪布利開齋 理文鄭兆均頭槌破蛋



下半場初段理文搶回主導，68分鐘陳銘剛禁區頂遠射，皮球省中人後彈至後備入替的顏樂楓腳下，惟此子於12碼點附近射高，未能追成較接近紀錄。戰至83分鐘，富力新加盟前鋒迪布利於「地標戰」取得首個港超入球，助富力拉開比分至3：0。不過理文眾將未有因劣勢而放棄，顏樂楓多次以「Never give up！仲有機會呀！」鼓勵全隊士氣，完場前理文有鄭兆均頭槌攻門，皮球先中遠柱再彈中近柱入網，最終理文以1：3不敵富力，賽後以6分排第8，僅以兩分之差領先榜尾的凱景，而富力則在大埔擊敗傑志短暫升上第一後，反壓這支區隊重返「一哥」位置。

富力R&F擊敗理文重返榜首，兩軍球員個人質素顯然有差距。（袁志浩攝）

理文負予富力R&F後，球員一臉失望。（袁志浩攝）

顏樂楓：沒感失望及質疑別人



賽後理文不少球員難掩失望之情，翼衛方栢倫更以手勢向球迷致歉，副隊長顏樂楓認為球隊近期狀態有所提升，發揮符合預期，此役原以搶分為目標，對結果感到遺憾，但就堅信全隊正向正確方向前進，「球會背景、球員間信任及默契，以至教練的戰術都很新，不過經過半季磨合，相信大家都看見我們的進步。」

由季初雄心萬仗擴軍，直至成績未如理想，顏樂楓坦言球隊比起去季，在跑動及配合上要求更仔細，球員並沒有因成績跟預期有落差而感失望，「建立一隊有組織及打法的球隊需要時間，我知道這未必所有人都明白或接受，但全隊由老闆到球員，所有人都明白球會的共同理念，沒有質疑過任何人。」

理文落敗，方栢倫向球迷作道歉手勢。（袁志浩攝）

相信最難捱日子已過 目標比護級更高



理文此役曾落後3球，但面對逆境仍奮力拼搏，結果總算追回一球，顏樂楓表示：「0：3是我們上半季的寫照，但目光並非短淺得輸一場便如失去所有，如果這樣便放棄，後果更加不堪設想，這場總算得到些少回報，希望未來可得到更多。」理文陣中較多華人年輕球員，顏樂楓承認球隊面對逆境能力較差，但經過此前一個月調整期，球員信心已大大增強，「我相信已經捱過最難捱的日子，未來聯賽會盡量爭取分數，每一場都想贏，對所有球隊都不會穩守，目標不是護級，而是要力爭上游。」

亞哥斯達（Jonathan Acosta）再度回港落班，將穿起夢想FC 33號戰衣。（夢想FC提供）

夢想為護級再增兵



另邊廂，夢想FC為護級亦再度增兵，繼日援川瀬浩太後，今日再宣布簽入前愉園及前阿根廷U21中場亞哥斯達，30歲的亞哥斯達在2013年短暫效力當時身處港甲的愉園，其後轉戰阿根廷及哥倫比亞聯賽，去年則於馬來西亞超聯的PKNS落班。