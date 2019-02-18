【渣打馬拉松2019】周渭川完走最後半馬　「讓路」年輕一代

維園的半馬賽道上，有位伯伯未有展露疲態，反而滿面笑容，一邊衝線－－今年年尾將滿83歲的周渭川，今日以3小時37分鐘05秒完成半馬。 衝線後，沿途有不少年輕跑友甚至義工都大讚周伯「好叻」。「下年你哋見唔到我㗎啦！」周伯指的是，今仗是他的最後一場半馬，往後將轉戰10公里賽事。

周伯原先是參加早上5:45起步的挑戰組，但因限時關係，周伯最後就參加了並沒時限的半馬組別，只需在賽道關閉前返到終點，「好感恩大會仲畀機會我跑」。

周渭川（右一）已屆82歲高齡，但仍延續40年的長跑人生。（張浩維攝）

賽前患感冒 「以為今日會唔掂」



「今年跑（3小時）30幾分鐘，去年跑（3小時）20幾；今年大一歲，每公里慢了半分鐘。沒有辦法啦，始終年紀大了。」周伯滿意自己今日的表現，他指連續幾天都感冒，事前都擔心今次半馬會頭暈，還好早前睡了兩天，昨日又吃了藥，「真係以為今日會唔掂㗎。一把年紀，好大機會返唔到嚟㗎嘛，好彩呢幾年都仲返到維園」。周伯有多年經驗、懂得看跑步的天氣，今早出門時多穿了一件衣服，以十足狀態出戰。「有諗過最壞打算係病得嚴重參加唔到，但又好想見吓第三、四代嘅跑手，佢哋話見到周伯好開心，我見到他們亦都開心。」

每年渣馬，都會見到周渭川（右一）的身影。（甘琬湄攝）

「嗱，依家半馬我都差不多包尾㗎啦！」但事實並非如此，周伯的確是謙虛。周伯回憶自己高峰時的表現，狀態不太好都能跑到大概2小時10分鐘。「今個半馬係最後一次啦，辛苦嘛，時間又長，現在年紀又大。」雖說不再跑半馬，但大家將來或許會於10公里賽道上遇到周伯。「應該會玩10公里組。一定繼續跑，跑到百年歸老㗎啦。我半馬都返到嚟，10公里問題不大，有得玩就得！」相信真是因為「愛」，才驅使82歲的周伯繼續跑步。



周伯志在參與 「讓路」予年輕一輩跑手

周伯笑言這樣的想法，亦與今日賽道上發生的一段小插曲有關。「俾吓啲後生玩啦，唔好阻住佢地前進嘛，再跑的話我就俾啲後生撞『瓜』㗎啦。剛才跑的時候，有相機在沿途影我，有啲年輕人見到周伯影相又想影埋一份，然後就撞到我，好彩我都仲企得穩。」雖然周伯總是掛着招牌笑容，但聽着就漸覺心酸。「唔係幾好意思話佢哋，要諒解一下年輕人。要讓路俾佢哋，我都同攝影師講要影多啲後生仔！」周伯所謂的「讓路」，相信亦是期望看到一眾年輕跑手發光發熱。

跑回終點後，不少跑手都要求跟周渭川（右）合照。（甘琬湄攝）

訪問的位置在終點線之後的鐵馬旁，「你睇吓幾旺！幾多人返緊嚟！」周伯喜見有很多年輕一輩愛上跑步，霎時想起40年前的自己。



周伯笑言年少時曾被笑是「傻佬」，皆因以前的年代，跑步跑出成績的都是洋人。1979年開始跑步的周伯，直到現在，經已跑了足足四十個年頭。跑着是一年，再跑就數十年。周伯就是從一而終的喜歡跑步，「喜歡做一件事的話，就算要上班、上學什麼的，總能夠抽到時間訓練」。這位老前輩寄語新一代的跑友，熱誠及同伴最重要。「跑了這麼多年，一次都未有想過放棄，反而好期待每一課練習。同人一齊練都好重要，唔係嘅話好悶，有人互相鼓勵就最好。」說罷，周伯便趕去天后會合跑友們飲茶相聚。