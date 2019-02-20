【足球】PSG尼馬透露復原進度　曾因受傷心情低落

尼馬在早前法國盃32強，巴黎聖日耳門（PSG）對斯特拉斯堡一戰受傷，右腳蹠骨再次骨折，因為採取保守療法，需休息10周。 這名巴西國腳近日表示，自己曾因再次受傷，在家哭了兩天。

曾效巴塞隆拿的尼馬，在2017至18年球季右腳蹠骨骨折，雖然最後決定動刀，但還是缺席餘下球季，僅僅趕及世界盃決周復出。不過，今次PSG及巴西國家隊雙方的醫療團隊研究過後，1月底決定採取保守療法，預計休息10周，尼馬將可在4月底復出，有望在今夏巴西舉行的美洲國家盃前重拾狀態。

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尼馬因傷需要休息一段時間，自爆曾一度失落痛哭。（路透社）

尼馬有望可以出戰今夏美洲國家盃。（路透社）

PSG在法甲領先次席的里爾12分，在歐聯16強首回合作客又以2：0力克曼聯，形勢大好令27歲的尼馬可以專心養傷。「（右腳）已好了很多，」尼馬透露復原進度：「我已接受了數次療程，以及一些可以令進程加快的處理。我們很高興復原進度理想。」

尼馬現時只想做一件事：「我急不及待去做自己最熱愛、一生做最多的事：踢足球。這8至10周的復原期，是預計而已，所以我認為10周是最多了，但我們一定會努力讓進度加快。」

尼馬在對斯特拉斯堡一戰屢次被對手侵犯。（路透社）

尼馬回憶首次受傷時的心情：「第一次受傷我告訴自己一定要做手術，盡快復原，所以我不太難過。」雖然現時一切理想，但尼馬自爆曾一度陷入失落，最大原因是今夏美洲盃在祖國巴西舉行，尼馬十分想參加，但受傷令到事情變得充滿異數。巴西主帥泰迪曾明言，不會選狀態不足的尼馬入國家隊，難怪尼馬感受特別深刻：「今次受傷對我來說是十分艱辛，我在家哭了兩天。」