【游泳】何詩蓓榮升密歇根隊長　Big Ten首日賽奪200碼自接力金牌

美國十大聯盟賽事（Big Ten Swimming Championships）周三展開，香港泳手、就讀美國密歇根大學四年級的何詩蓓，首日即以隊長身份帶領隊友於4x200碼自由泳接力，以6分54.58秒順利衞冕，為密歇根的力爭「四連霸」路鋪下根基。

21歲的何詩蓓（Siobhan）第4度出擊Big Ten賽事，今年更榮升密歇根大學泳隊隊長。美國時間周三的首日賽事中，她與隊友出戰4x200碼自由泳接力決賽，一直守於第2，但憑着第3棒的何詩蓓極速反先，最終以6分54.58秒順利連續4年奪金。

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（密歇根大學 Twitter)

Siobhan與主教練Mike Bottom接受校園電視訪問時直言，一切成績歸功所有的打氣聲：「是有點疲累，但當有整支隊伍為你打氣，一切更值得撐下去；我們首日是成績不錯，是一個好開始，希望從今天起我們會愈做愈好。」

何詩蓓於去年亞運因腳傷退賽，惟今日一戰可見她已重拾狀態，深信其後在Big Ten 個人賽中將繼續全力爭取獎牌。

（密歇根大學 Twitter）