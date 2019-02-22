【西甲】賓施馬10年前獲巴塞隆拿看中　見面態度欠佳被放棄

打工仔在見工時有什麼要注意？皇家馬德里前鋒賓施馬的經歷或者值得借鏡。 西班牙報章《馬卡報》稱，巴塞隆拿在2008年有意羅致時效里昂的賓施馬，但當巴塞高層與賓施馬見面時，這名法國前鋒態度欠佳，沒有眼神接觸，而且巴塞擔心他的一些朋友關係，所以打消了這個念頭，轉簽伊巴謙莫域及韋拿。

31歲的賓施馬今季為皇馬聯賽攻入10球，而在歐聯7戰則入4球，盡力填補C朗拿度離隊後的空缺。西班牙傳媒披露，賓施馬加盟皇馬前，曾經是巴塞隆拿的頭號目標，但當時巴塞高層與他見面後，就打消念頭。

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賓施馬是皇馬近10年的主力前鋒。（Getty Images/資料圖片）

賓施馬在里昂成名，當時被指踢法像朗拿度。（Getty Images/資料圖片）

《馬卡報》報道，在2008年哥迪奧拿上任巴塞主帥後，不滿意伊度奧，打算羅致新前鋒，而當時巴塞的頭號目標正是在里昂大殺三方的賓施馬。巴塞派出時任技術秘書碧格利斯坦（Txiki Begiristain）到法國，前往賓施馬的家中商談。然而，與賓施馬見面的過程，令到碧格利斯坦極不高興。

賓施馬效力里昂時，在歐聯亦有好表現。（Getty Images/資料圖片）

碧格利斯坦現任曼城的足球總監。（Getty Images/資料圖片）

碧格利斯坦游說賓施馬時，這名法國前鋒態度欠佳，他更指賓施馬在見面時沒有眼神接觸，而且他還擔心賓施馬身邊的損友。結果，該次見面後，巴塞認為簽賓施馬有風險，可能會帶來問題，並且認為他不容易適應新環境，故就不再羅致賓施馬。在2009年，巴塞棄賓施馬，用伊度奧加錢換伊巴謙莫域，其後再簽韋拿。至於賓施馬就在2009年離開里昂轉到皇馬。