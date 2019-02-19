【西甲】武磊登陸西甲掀「武磊效應」　場內場外影響力斐然

武磊登陸西甲的愛斯賓奴，更成為首名中國球員於西甲正選上陣。武磊在西甲3場上陣，球隊未嘗一敗，而武磊在場外的影響力同樣斐然，愛斯賓奴在社交網站﹑球衣銷量，甚至入場人數亦比武磊加盟前為佳，更被中國傳媒稱為「武磊效應」。

武磊在1月底加盟愛斯賓奴，他更在上周日（17日）的西甲聯賽中，首度正選披甲，締造歷史，成為史上首名中國球員正選上陣，亦是自2011年來第一名中國球員於歐洲五大聯賽正選登場。武磊加盟以來，已創下不少紀錄。

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武磊上仗對華倫西亞首次正選上陣，成為西甲史上首名中國球員正選披甲。（Getty Images）

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雖然場內未能為愛斯賓奴建功，但他卻在場外為球隊屢次「建功」。自武磊加盟愛斯賓奴以來，該支加泰隆尼亞球隊在中國的關注度大增，愛斯賓奴在中國社交網站的「粉絲」人數急增數十萬。

根據統計指出，武磊加盟愛斯賓奴的消息傳出後，在中國國內的關注度，部份時間對武磊登陸西甲的消息搜索次數甚至一度超越皇馬及巴塞。武磊個人Instagram的追隨者，亦增至3.8萬人，加上他上載不同與隊友的合照，使中國球迷「愛屋及烏」關注其他隊友。

武磊亦活躍於Instagram，不時上載與隊友的合照，使隊友亦受中國球迷關注。（Instagram截圖）

武磊的24號愛斯賓奴球衣，亦成為中國球迷的「搶手貨」，短時間便出售超過5000件，成愛斯賓奴的球衣「銷量王」。愛斯賓奴在今周六（23日）的聯賽對韋斯卡的一仗，將會在球會網上商店推出三款印有中文名的限量版球衣，包括武磊﹑保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）及馬克洛卡（Marc Roca），各100件球衣。

武磊深受中國球迷的愛戴，他的球衣同樣成搶手貨。（視覺中國）

武磊在愛斯賓奴主場的「地標戰」上陣對華歷簡奴中，吸引不少球迷入場，該仗入場人數比今季愛斯賓奴主場的平均入場人數多出近3200人，同樣是球隊今季入座率第3高的聯賽賽事。愛斯賓奴今輪（2月23日凌晨4︰00）主場迎戰包尾球隊韋斯卡的西甲聯賽，將會是武磊第二次於愛斯賓奴主場出戰，亦有望再度提高入座率。