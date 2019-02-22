【女足】劉蕊澄重返澳洲落班　開咧戰踢足全場助球隊大勝

香港女足中場劉蕊澄再次重返澳洲落班，這位女將今季加盟澳洲女子國家超級聯賽（NPLW）球隊Mitchelton，日前於聯賽開鑼戰首度正選披甲，並踢足90分鐘，最終協球隊獲勝。

前傑志女足中場劉蕊澄去季外流澳洲，效力次級聯賽球隊Southern United，這位女將今季重返澳洲落班，轉投另一支NPLW球隊Mitchelton，並於球隊迎戰South West Queensland Thunder FC的的「開咧戰」中首次正選上陣，最終踢足全場，協助球隊以3：1大破對手。

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劉蕊澄加盟新球會後首度正選上陣，即助球隊大勝而回。（圖片來源：互聯網）

需專注防守及駁腳 「仍在適應當中」



劉蕊澄賽後透露自己該仗出任防守中場，開季前曾踢過多場友賽，因此早已了解對手實力及特點，但場上角色仍在適應當中，「這裏的球員身型較健碩，速度亦快，每位球員都具備盤扭能力。在香港我可能需要走位，移向邊路協助隊友，但現時球隊希望我於中路專注防守，多作駁腳角色，自己仍在適應。」她亦指明白自己於轉身及盤扭上有缺點，但教練願意作出指導，希望今季可爭取更多上陣機會。

劉蕊澄曾為本地球隊傑志女足效力，亦曾入選香港代表隊。（圖片來源：傑志Facebook）

提早報到培養默契 球隊以聯賽第6為目標

對比起去季效力的Southern United，劉蕊澄認為Mitchelton雖然亦是新組軍，但大多數隊友都有踢聯賽的經驗，球員年齡亦較平均，加上自己這次提早近3個月報到，有更多時間跟隊友培養默契。「這次住宿的地點跟球會基地距離很近，不需花太多時間解決交通問題，練習亦多了一節，每逢星期一、三、五都有操練，習慣隊友踢法後，可盡早調整自己。」

這名前傑志中場亦稱，全隊球員曾於首場賽事前進行聚餐，大談今季目標，「始終我們是新球隊，有數隊的實力都在我們之上，希望可以搶多點分數，以第6名的中游位置去完成賽事。」NPLW是澳洲女子足球次級聯賽，並分為不同省份，Mitchelton所屬的昆士蘭省聯賽，共有12支球隊角逐，球隊於取得首勝後暫排行第3。