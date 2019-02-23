【港超聯】傑志小將賓紀文轟生涯首球　朱志光：注入新鮮感

今季港超冠軍競爭激烈，兩支爭標份子香港飛馬及傑志今日（23日）於旺角大球場互撼，最終「藍鳥」以3：0技術性擊倒對手，力保爭標資格，相反飛馬則落後榜首的南區6分，形勢變得惡劣。 傑志主教練朱志光於這場搶分關鍵戰，於右路大膽起用羅梓駿及賓紀文兩位年青球員，最終除後者取得入球外，球隊亦順利全取3分，他相信小將可令全隊帶來新鮮感，讓球員間更易擦出火花。

飛馬此仗收起祖連奴及佐佐木周等主力，前線以袁振昇夥拍查維斯；傑志則以賓紀文及羅梓駿兩位小將擔正，傷愈的泰迪先列後備。上半場由傑志主導球賽，飛馬僅得零聲反擊機會，惟均未有為「藍鳥」帶來威脅。

戰至31分鐘華杜斯於中場直線妙傳予射手盧卡斯，後者即向禁區推進，先擺脫羅斯的緊纏，再力壓張志勇及張國明施射，埋門縱被梁興傑擋到，但皮球仍慢流尾袋入網，傑志以1：0領先。完半場前傑志再以同一板斧得手，不過盧卡斯未有貪功，再橫傳至鞠盈智腳下，這位中場面對空門輕鬆射成2：0。

盧卡斯為傑志先開紀錄，飛馬後衛張國明欲救無從。（袁志浩攝）

鞠盈智射入空門後雙手指向助攻的盧卡斯，向這位無私的隊友致謝。（袁志浩攝）

飛馬失誤向賓紀文「送禮」 查維斯射失極刑未能破蛋

飛馬雖於半場以陳肇麒入替袁振昇，但未見其效卻先再失一球，46分鐘，傑志左路一次傳中至尾柱，飛馬守衛張國明欲解圍，但省中力逼上前的賓紀文，讓這位小將於門前抽入成3：0。「藍鳥」前鋒盧卡斯64分鐘有機會梅開二度，惟此子扭過門將後射中柱；飛馬一分鐘後亦搏得12碼，但查維斯主射卻遭王振鵬飛身撲走，最終雙方再無紀錄，傑志大勝3球而回，賽後以21分升至積分榜第4位，落後榜首的冠忠南區3分。

盧卡斯在上半場接應華杜斯助攻，惜未能在下半場再添紀錄。（袁志浩攝）

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

賓紀文遭換走露不悅 「很想跑動直至完場」

22歲的賓紀文於香港土生土長，曾代表傑志出戰青少年聯賽，及後前往美國升學，於今冬加盟傑志展開職業球員生涯，此前3次為「藍鳥」後備披甲，這次首度正選上陣，即取得個人首個入球，雖然被換出時略有不快，但他賽後笑言要享受這特別時刻，「教練叫我要跑動很多，我認為對方是好球員，很想跟他們交手直至完場，跑盡我每一分力。入球有點幸運，是意料之外，希望還陸續有來，球隊可以延續勝利及重返前列。」

賓紀文於64分鐘被換離場，走出場邊時曾向後備席攤開雙手，一度要由盧比度及高尼路安慰。（袁志浩攝）

習慣司職右後衛的賓紀文，於傑志卻多以右翼鋒身份亮相，他坦言這是個新位置，仍需時間適應，「以往我效力的球隊多以防守為主，不過傑志踢法很進攻性，比起單對單去盤扭對手，我更喜歡傳中助攻隊友。經驗及機會是我現時最缺乏的，我會一直從隊友身上學習，不斷進步是我的目標。」

賓紀文於右路挑戰大衛拉菲爾，此子建功後曾再獲入球機會，惟窄角度的射門遭救出。（袁志浩攝）

朱志光：若陣容不變難擦出火花

傑志主教練朱志光早前曾承諾於聯賽會給予年青球員更多上陣機會，今仗這位主帥於派出兩位小將下仍大勝一場，他解釋稱：「過去數季球隊成績不錯，但維持同一班球員卻欠缺火花，羅梓駿及賓紀文上陣，可為全隊帶來新鮮感，同時亦減輕壓力，這是一支足球隊應該做的事。」不過朱志光指球員表現仍有瑕疵，往往於人多打人少的情況下錯失機會，未來會繼續針對弱點改善。

傑志3球淨勝飛馬的精彩片段（按圖放大）