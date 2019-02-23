【港超聯】大埔反勝東方升次席　李志堅：有幸福煩惱

地區球隊，在港超聯只能陪跑？今季，和富大埔及冠忠南區以表現證明，區隊也能衝擊冠軍，力爭成為自1962/63球隊港甲（頂級聯賽）的元朗後，下一支奪冠的區隊。 大埔早前已在主場先後擊敗富力R&F及傑志，今日繼續發揮主場威力，雨戰下2：1反勝東方龍獅，重返第二位。

東方龍獅今日於大埔運動場作易帥後第二戰，開賽僅2分鐘，由艾華頓在右路畸角位搏得梁冠聰犯規，笠臣開出罰球，基頓飛頂入網成1:0。把握大埔開局不集中，東方續有機會拉開比數，4分鐘，艾華頓右路近邊線窄角度起腳，主隊門將曾文輝接實，這名巴西前鋒其後再於禁區內右側起腳射遠柱，曾文輝飛身救出。

大埔眾將反勝東方後，完場後向在場球迷致意。（高詩琦攝）

葉鴻輝今仗兩度失守，未能為東方保住勝局。（高詩琦攝）

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落後的大埔終究有主場之利，漸漸站穩陣腳後，辛祖、勞高及伊高沙托尼這個混雜技術及速度的三箭頭組合，漸漸發揮效用，18分鐘，伊高沙托尼左路斬中，勞高僅僅頂高，完半場前倒戈的勞高接應長傳突破越位，與舊戰友葉鴻輝形成一對一，但近射終被阿輝橫身擋出。

辛祖今仗倒戈戰東方，更交出助攻予勞高。（高詩琦攝）

+ 3 + 2

大埔換邊後連轟兩球 三箭頭再演好戲

易邊後戰至51分鐘，勞高再一次近射又中楣彈出，至55分鐘他終於得手，接應辛祖傳送射地波入網追成1:1，僅4分鐘後大埔一個角球攻勢，伊高右路開出，艾華度接應直接頂入，助大埔反先。比賽進入最後15分鐘，雨勢漸大，兩軍都難以組織攻勢，但大埔仍有入球機會，惟辛祖半單刀起腳被基頓閂到，杜度的射門雖越過葉鴻輝十指關，但在過白界前又被護空門，東方則始終未能再扳平，大埔最後以2:1奠勝。

大埔與少賽一場的富力R&F同得23分下，暫以較佳對賽成績列第二位，落後同日擊敗理文的榜首南區1分。東方則續得19分，落後南區5分。

艾華度頂入奠勝一球，助大埔主場反勝。（高詩琦攝）

勞高雖然上半場近射中楣，但下半場終把握機會扳平。（高詩琦攝）

艾華度：想將入球獻給球迷

大埔今仗擊敗東方，死球成為重要殺著，中堅艾華度不但防守表現出色，也多次成為進攻死球的利器，終頂入奠勝球。

這名獲選入大埔亞協外援名單的中堅，慶祝入球時激情地展示大埔會徽，他賽後滿臉笑容地解釋：「想將入球獻給球迷，我們每天都非常努力，但球迷的支持往往帶給我們力量，他們的打氣聲十分重要。」

談及爭標，他坦言難以預測季尾時的形勢，「但只要仍有機會，我們一定會全力以赴！爭標關鍵戰往往很難應付，取得入球是好事，接下來就要以亞協盃外圍賽為目標。」

大埔的艾華度慶祝入球時激情地展示大埔會徽，並指將入球獻給球迷。（高詩琦攝）

大埔主教練李志堅坦言，球隊上下都希望爭標，因而有包袱，今仗早段先失亦令球隊有莫大壓力，幸最後能反勝，「球隊要面對的有很多，例如亞協選外援是幸福的煩惱，陣中6名外援的表現都很好，勞高表現突出，但杜度又有傷，要平衡前中後三線下，只能這樣選擇。」