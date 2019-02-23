【港超聯】冠忠南區3：1破理文　香港仔主場季內全勝成爭冠籌碼

港超聯各支爭標勁旅周六（23日）繼續分途出擊，其中賽前位列次席的冠忠南區，返回主場香港仔運動場迎戰理文，結果南區延續於香港仔的連勝佳績，以3：1輕取理文，賽後更以一分之差反壓富力R&F，於後者明日作客元朗前，暫過港超「一哥」癮。南區主教練鄭兆聰及中堅劉學銘皆承認，主場將成為球隊今季爭冠的重要籌碼。

南區去仗大勝傑志，前鋒夏志明上演帽子戲法，這位狀態大勇的射手即使周中曾赴澳洲處理家事，今日仍繼續擔正；理文方面因袁皓俊顴骨骨裂，此役改由彭梓鍵把關，中場白智勳亦於停賽後復出。開賽初段雙方各有攻守，夏志明一記近射遭彭梓鍵擋走；理文前鋒尼迪利小禁區附近起腳，但又中柱而出。戰至10分鐘，卡拉錫偷得理文腳下球後單刀，輕鬆射成1：0。理文其後搶得較多控球權，但連番組織均未能撕破對方防線，中堅干沙利斯雖兩度獲入球機會，惟接應鄭兆均傳送後頭槌頂遠柱，以至於禁區內控定後埋門，都難破謝德謙十指關。

冠忠南區由卡拉錫先開紀錄。（袁志浩攝）

夏志明今仗多次以速度壓過對手。（袁志浩攝）

劉學銘開齋 南區再現罰球戰術

南區則多以長傳進襲，中場球員放高空球至兩翼空位，讓蘇沙及夏志明以速度壓迫理文，終在44分鐘再下一城，卡拉鍚開出角球，尾柱的比圖二傳回中路，劉學銘加一腳將皮球送入網內，南區半場領先2：0。換邊後6分鐘南區差點再擴大比分，同樣由蘇沙及夏志明合作，前者於右路突破後傳中，「子彈」於無人看管下施射，卻遭出迎封位的彭梓鍵撲走。

港超聯，冠忠南區主場3：1勝理文。（袁志浩攝）

南區稍後雖收起夏志明，但攻力有增無減，入替的高美斯接應罰球僅僅頂斜，72分鐘南區於右路再施罰球戰術，陸志豪輕力挑過人牆，入楔的蘇沙快彭梓鍵一步射入，即使方栢倫完場前於混戰中射入，最終南區以3：1大勝理文，乘富力R&F明日決戰佳聯元朗之前，暫時以12戰21分、一分之差反壓富力升上聯賽榜首。

冠忠南區餘下6場聯賽有4仗將於主場香港仔運動場舉行，球隊上下望憑主場優勢一舉奪冠而回。（袁志浩攝）

南區3戰香港仔皆勝 鄭兆聰：靠主場爭冠

賽後南區主教練鄭兆聰面露笑容，他認為球隊能發揮部署，且下半場表現更佳，他又稱觀察到球員最近把握力較強，希望可延續走勢，不過被問到會否因而對爭奪聯賽冠軍更有信心，Ricky卻即搖頭說「No No No」，「我不相信有一支球隊可於餘下賽事中全勝，無論是富力、南區、東方、傑志或大埔亦一樣，需視乎臨場發揮，逐場去計，希望球隊可於每次主場賽事中搶分。」

南區主帥鄭兆聰表示，不相信有一支球隊可於餘下賽事中全勝，未來戰績將視乎臨場發揮。（袁志浩攝）

南區今季聯賽3度於香港仔運動場出擊，三戰錄得全勝，包括擊敗去屆港超冠軍傑志，南區餘下6輪聯賽，有4仗會於此福地舉行，今仗取得入球的中堅劉學銘，亦承認主場威力，揚言可讓到訪的強隊變得弱勢，對爭標更有利，「季前沒預料過爭標這麼激烈，贏過一些勁旅後令全隊更有衝勁，相信大家可完成這個目標。」這位港足後衛是役終攻入今季個人首球，他坦言「開齋」比過往幾季來得遲，雖對入球期待已久，但始終場上責任以防守優先，他指因近年踢過防中位置，於傳控的要求上更多，令自己日漸進步，期望為球隊爭標出一分力。