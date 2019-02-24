【西甲】巴塞反勝西維爾　美斯個人聯賽入25球　更勝3支西甲球隊

西甲大戰，西維爾兩度領前，卻因美斯連中三元加交出一個助攻，被巴塞隆拿反勝4︰2。榜首的巴塞比少踢一場的馬德里體育會多10分，只要在下輪對皇家馬德里取勝，很有機會封王。

巴塞派出美斯、蘇亞雷斯及古天奴攻堅，防線有烏姆迪迪復出。主場的西維爾在歐霸後多個位置輪換仍先開紀錄，在22分鐘截得美斯皮球後反擊，由賓耶達分邊予右翼衛捷西斯拿華斯射地波入網。不過巴塞只花4分鐘，便由美斯接應拿傑迪錫左路傳中凌空抽入死角。西維爾之後多番針對佐迪艾巴位置強攻，完半場前再由沙拉比亞在右路底線傳予加比爾馬卡度射入，領前2︰1。

西維爾的捷西斯拿華斯先開紀錄，但被巴塞反勝後已被基達菲超前，跌落第5。（路透社）

西維爾2︰4巴塞圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

半場巴塞以快馬奧士文尼迪比利入替維達爾，突破點增加令巴塞進攻更立體。至67分鐘，西維爾門將拖馬斯華斯歷傳球被巴塞於前場截得，迪比利橫傳給禁區邊的美斯右腳彎入。第二度追和後，局面開始傾向巴塞一方。85分鐘巴塞小將艾蘭拿左腳施射省中西維爾球員，位置感極佳的美斯在門將出迎之際Chip射入網，完成聯賽生涯第50次帽子戲法。蘇亞雷斯完場前接應美斯妙傳，笠過西維爾門將，取得他3周以來首個入球埋齋成4︰2。贏波後巴塞25戰得57分，次席馬德里體育會47分但少踢一場；巴塞若在下輪對皇家馬德里取勝，將極有機會衛冕西甲。

Hat-trick de Lionel Messi no jogo #SevillaBarça pic.twitter.com/mVGZ0uTAn2 — Dentro de campo (@dentrodecampo_) 2019年2月23日

美斯第50次帽子戲法，只比C朗拿度少一次。（路透社）

美斯50次帽子戲法之中，有44次為巴塞攻入，6次為阿根廷國家隊取得。他每每對西維爾都交出好表現，對賽35場攻入36球，是他入球最多的對手，連西維爾教練馬千也自嘲︰「我們面對世上其中一支最強球隊，面對世上最好的球員，他看來特別喜歡碰上西維爾。」美斯今季西甲合共21場正選及2場後備，累積攻入25球，已比榜尾的侯爾斯卡（24球）、16位的華拉杜列（19球）及第10的華倫西亞（24球）多。他賽後把目標定在盡掃各大錦標︰「我們所有比賽都想贏，距離西班牙盃決賽只有一步，當然面對皇馬一定難踢，但總會找到方法贏的。」

巴塞隆拿上場歐聯作客里昂表現一般，今場重拾王者氣派反勝西維爾。（路透社）

西甲射手榜，美斯獨佔鰲頭。（網上圖片）

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