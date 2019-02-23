【英超】卡尼復出任正選　熱刺作客1：2負般尼　四連勝告終

英超爭標形勢漸趨緊湊，聯賽榜前三位僅差5分，暫列第3的熱刺今晚造訪中下游份子般尼，哈利卡尼傷癒復出正選披甲，下半場亦取得入球，但未能助球隊取分，般尼雙箭頭基斯活特及艾殊利班尼斯各入一球，熱刺終以1：2告負。

熱刺在孫興慜歸隊後，在各大賽事取得4連勝，上仗歐聯主場3球淨勝多蒙特，球隊士氣大振。前線尖刀哈利卡尼今仗傷癒復出，相隔4輪聯賽後再度正選披甲，伙拍孫興慜及艾歷臣進襲般尼防線。主場出擊的般尼雖然暫列聯賽榜15位，但他們最近在聯賽的走勢同樣不俗，近7場聯賽未嘗一敗，作客逼和曼聯更是代表作。

哈利卡尼今仗傷癒復任正選，取得入球但未能助球隊取分而回。（路透社）

般尼今仗早段已將比賽節奏加快，使作客的熱刺稍佔下風。不過熱刺站穩陣腳後控制戰局，上半場的控球率達7成，但一直未能攻破般尼大門，包括哈利卡尼的遠射及頭槌，皆未破網。主隊般尼在上半場僅錄兩次埋門，前鋒艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）在禁區內施射，僅僅越楣而過，兩軍上半場互交白卷。

雖然般尼在上半場未有太多埋門機會，但前鋒艾殊利班尼斯在禁區內施射亦甚具威脅。（路透社）

哈尼卡尼在上半場頭頂腳踢攻門，但亦未能先開紀錄。（路透社）

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

易邊後熱刺明顯增強攻力，其中哈利卡尼推順在禁區外起腳，一記冷箭並未有考起般尼門將湯希頓（Tom Heaton），單手撲出化解危機。

直至57分鐘，戰況終變，熱刺的維頓漢與般尼球員在底線爭持後出界，球證示意角球，杜韋麥尼爾開出，艾達韋列特及祖安科夫未能頂走皮球，基斯活特（Chris Wood）一頂楣底入網，般尼先開紀錄。來自新西蘭的基斯活特近況大勇，近4場聯賽4度「士哥」，攻入今季第7個聯賽入球。

哈利卡尼禁區外起腳勁射，但般尼門將希頓單手撲出。（路透社）

般尼的基斯活特（11號）力壓一眾熱刺後防，接應角球頂入開紀錄。（路透社）

新西蘭籍前鋒基斯活特在近4仗取得4個入球。（路透社）

熱刺主帥普捷天奴眼見球隊落後不敢怠慢，隨即換入高大中鋒洛蘭迪，增強攻力。熱刺僅落後7分鐘，便把握機會收復失地，丹尼路斯在左路開出界外球，直接傳予哈利卡尼，該名熱刺的前線數糊人物以速度殺入禁區，右腳一彈射破希頓的十指關，復出後首仗便為球隊建功。

哈利卡尼接應丹尼路斯的界外球，殺入禁區射入扳成平手。（路透社）

艾殊利班尼斯接應貝治古蒙臣橫傳，門前近射得手，為球隊鎖定勝局。（路透社）

雖然熱刺追和，但未有打沉般尼士氣，主隊亦有不少攻勢，結果於83分鐘有回報，貝治古蒙臣在中路突破後橫傳，前點的基斯活特未能接應，但尾柱仍有艾殊利班尼斯門前近射，再度為般尼取得領先，並保住2：1勝果至完場。

般尼取得今季第8場勝仗，延續不敗走勢至8場，以30分升上聯賽13位；作客僅敗的熱刺，繼續以60分列第3位，但與曼城及利物浦的距離增至5分。