【足球】紅軍門神高巴拿讚艾利臣「世三」　貝加：高普使攻守躍進

利物浦傳奇鋼門高巴拿及捷克中場名將貝加昨午（23日）在港出席活動，大談球隊近況，兩人異口同聲表示紅軍今屆勢將首奪英超冠軍。將帥方面，高巴拿揚言後輩艾利臣是世界第三門將，而貝加則誇獎高普帶領球隊之下攻守都大有進步。

兩位利物浦名宿高巴拿（Bruce Grobbelaar）及貝加（Patrik Berger）今午獲邀出席「AXA安盛—YMCA健步同樂足球日」，嘗試在「只准行不准跑」的規則下踢球。健步足球以50歲以上人士參與為主。年過五十的高巴拿在英國就曾參與過此運動，他笑言自己終可享受場區球員樂趣；至於45歲的貝加首次試玩後大嘆：「很難適應踢球不准跑。」

高巴拿與貝加有問必答，毫無架子。（陳天朗攝）

香港球壇一代球星山度士亦有到場，他稱與兩位利物浦名宿見面感興奮：「他們是我的偶像，因為以前我也是紅軍球迷。」（陳天朗攝）

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克服「快車期」成奪冠之匙

利物浦今季狀態大勇，聯賽只嘗一敗，有望首奪英超冠軍寶座。高巴拿指球隊一改過往季中失蹄的情況：「今季球隊的戰績比上季大有進步，12月各項賽事全勝，近5季只得2場勝仗的1月賽程今年亦贏了3場，這是他們能站穩前列的關鍵。」

貝加：「香港就像我的第二個家，近5年已來過三、四次。這裏利物浦球迷眾多且相當熱情，每次回來的感覺都很好。」（陳天朗攝）

高巴拿：「清道夫門將」是紅軍傳統

利物浦季初花費6,250萬英鎊簽入巴西門將艾利臣，該名26歲的門將遂交出聯賽最佳的14場不失球佳績。作為紅軍傳奇門神，高巴拿形容艾利臣是「世三」守門員：「我們簽入了一名世界頭五的門將，在我心中他排第3，僅次於迪基亞和紐亞。」

艾利臣今季曾屢次展示其上乘的腳下功夫，而近代足球愈來愈講究門將也需具備傳控的技術，更有「清道夫門將」（Sweeper Keeper）的出現。高巴拿卻表示此概念屬舊瓶新酒：「起用清道夫門將一直是利物浦的傳統，由60年代的羅倫士（Tommy Lawrence）、接着是基文斯（Ray Clemence），其後到我自己，我們皆具備處理腳下球的能力。」

高巴拿場內場外都是開心果，不時展露趣怪動作和表情。（陳天朗攝）

高巴拿（右）不時走上前場起腳射門。（陳天朗攝）

高普備受兩人肯定

利物浦上回接近奪冠時，尚由羅渣士擔任領隊。現任領隊高普2015年上任後，聯賽排名穩步上揚，也數度殺入本土及歐洲賽決賽。

高巴拿認為高普場內場外均有個人魅力：「高普帶給紅軍球迷真誠的一面，他經常於場邊帶動球迷高聲唱歌打氣，從而俘虜他們的心，我未曾見過任何紅軍領隊能產生如此影響。」

貝加就看重高普的執教本事：「高普上任前球隊的表現不如我所認識的利物浦，數年間他提升了球隊的防守能力，而在進攻端1年半前外間不斷質疑失去古天奴會否引致攻力大減，事實證明沒有古天奴攻勢更加悅目。我相信不只紅軍擁躉，其他球隊的支持者均會享受觀賞利物浦的進攻足球，這才是我熟悉的利物浦。」

掛靴多年的貝加身形保持得相當理想。（陳天朗攝）

利物浦今晚將與死敵曼聯合演「雙紅會」。高巴拿認為只要突破此關便可迎來坦途：「曼聯近期表現已令所有批抨者閉嘴。如利物浦能在奧脫福至少拿到1分，在聯賽的最後直路我們也會安然渡過。」

貝加更道出預測：「利物浦將以2：1取勝。曼聯在蘇斯克查接手後戰績明顯回升，此回必定是場硬仗，我不在乎誰會建功，我只深信紅軍會全取3分。」

同場出席的藝人有導演張堅庭（右四）及蕭正楠（右三）。（陳天朗攝）