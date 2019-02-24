【D1田徑．女拔】田徑隊長傳承學校情懷　劍指13連霸偉業

屹今為止，拔萃女書院在學界D1田徑已12連霸。 12連霸是一個怎樣的概念？就是十二生肖已轉了一圈，連霸始於豬年，今年又回到豬年。 12年前，4名現屆女拔田徑隊長連小學也未升讀，怎料今時今日她們將要捍衛女拔名聲，帶領學校向13連霸的美夢進發？

四名隊長各自參加不同項目，但長年於女拔田徑隊的經歷，令她們對學校的情懷一致。

女拔田徑隊隊長：梁詠曦、崔家欣、林子芊、陳安瑜（左起）。（李澤彤攝）

梁詠曦（短跑隊長）

去年B Grade 100米、200米雙金得主梁詠曦個人成績彪炳，但卻不是她最難忘的一年學界，而是中二那年，「當年原本我可以將C Grade的100米、200米紀錄推前，但學校認為假若將我升上B Grade作賽能夠取得更多分數，所以那年我就要『升級』至B Grade，與刷新紀錄無緣。」雖然與紀錄失諸交臂，但梁詠曦認為這次經歷讓她明白團隊合作的重要性，「在一個團隊中總有人需要『犧牲小我，完成大我』，最終那一年我們都能夠成為全場總冠軍。」運動員一般都以破紀錄為目標，梁詠曦當年願意犧牲機會去成就女拔絕對難能可貴。

梁詠曦今年個人目標是100米跑進12秒內。（李澤彤攝）

「犧牲小我，完成大我」為她在女拔田徑隊學習到的團隊精神。（李澤彤攝）

林子芊（跳項隊長）

經歷大大小小傷患，林子芊（Janice）在田徑場上曾停滯不前，如今她已找到解決良方，「跳高是一項有明確目標的運動，每次跳高前我都會跟自己說：『如果你恐懼的話，就一定沒有可能跳過這個高度。』放開一切，Janice希望衝破自己的心理關口。」而女拔亦有助林子芊走出低潮，「平日已經要兼顧學業及運動，猶幸學校有一個自家運動場，讓我們這些運動員能夠節省時間，直接練習。」

林子芊今年希望突破自己的最佳成績—1.63米。（李澤彤攝）

陳安瑜（長跑隊長）

每年的學界D1田徑賽對陳安瑜（Anna）來說都別具意義，「學界D1田徑比其他公開賽熱鬧得多，有很多同學會來打氣，在這種高漲的氣氛下我非常希望為學校取得分數。」支持者在田徑場上的小舉動，或許會令到運動員滿心感動，「每次衝過終點線後，一班同學會馬上跑過來，為我披上外套免得我著涼。我很喜歡她們的關心，頃刻感覺非常溫暖。」女拔一班同學的姊妹情，就這樣在田徑場上洋溢出來。

Anna今年目標為400米跑進1分鐘內。（李澤彤攝）

今年中五的Anna下年需要分心公開試，她表示今年是她最後一年可以全情投入運動。（李澤彤攝）

崔家欣（擲項隊長）

崔家欣（擲項隊長） 今年升任田徑隊隊長，令崔家欣頓感任重道遠，「我記得初中的時候，一班隊長對師妹都非常有心，會默默關心我們的訓練情況。臨近學界D1田徑賽，隊長們會每人親自寫打氣卡給我們，卡上寫滿鼓勵字句，還記得我當時非常感動。」得人恩果不單要千年記，崔家欣立志將這種親和力傳承下去，「我希望效法當年的一班師姐，做一個稱職的隊長。」

崔家欣主項為標槍，去年女子B Grade標槍金牌得主。（李澤彤攝）

崔家欣希望效法師姐，成為一名稱職的隊長。（李澤彤攝）

要成為全場總冠軍，單憑個人能力絕不能成事，只有學校共同努力，田徑隊員不斷付出，才可以奪得這個每年至高的殊榮。四名女拔田徑隊隊長肩負傳承責任，絕不能讓連霸紀錄在她們這一年中斷。

四名女拔田徑隊隊長目標一致，劍指13連霸。（李澤彤攝）

敬請留意3月8日《01體育》網上直播港九區D1中學校際田徑賽決賽日，香港01 app及網頁9點正開始正播，旺角波鞋街 THE FOREST 11點會開始同步在大熒幕直播。

一齊為學界運動員打氣！

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊

地點：灣仔運動場

第一日：27/2/2019

第二日：5/3/2019

決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日（上午比賽）

1255-1600 學界D1田徑決賽日（下午比賽）

收看直播及重播方法：

網站

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