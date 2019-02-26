【西甲】賓施馬坦言過去9年為C朗犧牲服務　從今起任皇馬進攻領袖

皇家馬德里前鋒賓施馬接受《法國足球》訪問，講到他在C朗拿度離隊後的轉變。他坦言過去為C朗付出，擔任輔助角色，但如今他是皇馬進攻的領袖，可以踢出「我的真正足球」（my true football）。

過去多個球季，C朗是皇馬的首席射手，但這名葡萄牙球星去年夏天離隊，轉投祖雲達斯。跟C朗做了9年隊友的賓施馬表示，這是他站出來帶領球隊的時候，他說：「現在，由我來決定，我想入更多波，我想帶領球隊，這是我喜歡的，也是我以前效力里昂所做的。我跟自己說，要把當年的自己帶到現在的馬德里，還要踢得更好。」

賓施馬今季西甲攻入11個入球。（Getty Images/資料圖片）

賓施馬在2009年離開里昂，與C朗在同一個夏天加盟皇馬。這名法國前鋒坦言，過去9年為C朗改變踢法。他說：「之前，這裏有個每季入50球的人，所以我的角色是一個傳球者。除了我身上的9號球衣外，我其實不是中鋒。我以前為基斯坦奴而戰，我們組成優秀的組合，我擔任輔助的工作，不斷傳球給他，希望幫助他取得更多入球。」

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賓施馬（右二）表示以前為C朗（右一）服務，負責更多輸送工作。（Getty Images/資料圖片）

賓施馬（右）表示以前常擔任C朗身邊的輔助角色，而今季起，他就要做球隊進攻的領袖。（Getty Images/資料圖片）

今季在西甲取得11個入球的賓施馬續說：「當我加盟皇馬時，我不得不改變踢法，去服務那個人，我要重覆多次，他一季射入了50球。我很高興可以跟他並肩作戰。現在，我是球隊進攻的領袖，是時候由我去改變戰局。我十分開心，因為我能夠踢出自己的真正足球。」

賓施馬在今屆歐聯暫入4球，在這項比數史上轟入60球，排名第4。談到這項紀錄，他說：「這證明我之前都有入球能力，而且可以在關鍵時刻入球。在歐聯，就算是看上去較弱的對手，也一樣難踢。能夠排在這個位置，我感到自豪，並激勵我繼續前進，追趕球隊傳奇魯爾。」

賓施馬（左）表示很享受與C朗並肩作戰的時光，但他坦言當初加盟時，為C朗改變踢法。（Getty Images/資料圖片）

在歐聯歷史榜首的是攻入121球的C朗，次席是美斯，而排在賓施馬前頭的是皇馬名宿魯爾，魯爾攻入71球，比賓施馬多11球。賓施馬不掩飾希望取得更多入球，超越魯爾，但他又表示會以平常心比賽。他說：「我在場上不會想着數據，不會被此困擾，但如果我能夠追上魯爾的話，我在皇馬的歷史上將更重要。」

他續說：「我跟自己說：『多跑動，策動攻勢，傳些好球，你很快就會獲得獎勵。』當然，你入球而球隊又贏波是最好的，但如果你用另一些方法幫到球隊取勝，也是一件好事。我有點後悔，我們說得太多有關數據、入球數字及機會。對我來說，足球是比賽，而不只是統計數據，這不是籃球！你去看看足球比賽，那些走位、撞牆、射門、不望目標的傳球……足球是一場表演。自小以來，這就是我對足球的看法。」