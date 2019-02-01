【西班牙盃】皇馬作客輕取基羅納晉級　賓施馬成史上入球榜第6人

皇馬挾兩球領先優勢造訪基羅納，出戰西班牙盃八強次回合，結果並未遇上太大壓力，作客以3：1擊敗基羅納，兩回合合計以7：3晉級。 皇馬箭頭賓施馬今仗在上半場梅開二度，除了協助球隊贏波外，同時攻入他在球會的209個入球，成為史上第6多入球的皇馬球員。

皇馬首回合在主場以4：2先贏基羅納，帶兩球領先優勢作客。皇馬將加里夫巴利先列後備，以賓施馬﹑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）攻堅。

加里夫巴利在今仗先列後備，下半場入替雲尼斯奧斯祖利亞。（視覺中國）

賓施馬在上半場27分鐘與卡華積（Dani Carvajal）一次「撞牆」配合，左腳勁射破網先開紀錄。其後，雲尼斯奧斯祖利亞與馬些路照辦煮碗，再以「撞牆」入楔撕破基羅納的防線，惟馬些路的射門被對方門將瓦解。賓施馬在臨完上半場前2分鐘，左路切入大位射遠柱入網，梅開二度，助球隊拉開兩球領先優勢。

賓施馬與卡華積撞牆入楔後，禁區內勁射破網先開紀錄。（Getty Images）

賓施馬在上半場完場前，右腳射遠柱入網，梅開二度。（路透社）

基羅納雖在下半場26分鐘，由柏度樸路（Pedro Porro）單刀得手，追成較接近紀錄。不過，皇馬的馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）在76分鐘，禁區外起腳地波入網，為皇馬鎖定3：1的勝局，兩回合合計以7：3擊敗基羅納，事隔4季後再度打西班牙盃四強。

馬高斯洛蘭迪在下半場遠射得手，錦上添花。（Getty Images）

皇馬兩回合合計以7：3擊敗基羅納，事隔4年再度打入西班牙盃準決賽。（Getty Images）

賓施馬今仗除了連中兩元外，他同樣刷新在皇馬的入球紀錄。該名31歲的法國前鋒自2009年起效力皇馬至今，在今仗再攻入兩球後，使他在皇馬的入球累積至209球，超越墨西哥名宿曉高山齊士（Hugo Sanchez）的208球紀錄，成為球隊史上第6多入球的球員。賓施馬與第5位的另一名宿普斯卡斯（Ferenc Puskás）相距33球。

賓施馬在皇馬史上攻入209球，超越名宿曉高山齊士，成為皇馬史上入球第6多的球員。（Getty Images）

皇馬史上最多入球球員前5位（按圖放大）

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