【英超】拉舒福特為曼聯「頂硬上」　蘇斯克查讚球迷是「第11人」

昨晚（24日）上演的「雙紅會」，主場的曼聯在上半場已經全用3個換人名額，但仍能在奧脫福守和利物浦。曼聯主帥蘇斯克查大讚今仗負傷戰足全場的拉舒福特是「鬥士」，同時該名挪威主帥指今仗球隊表現相當正面。

英超的矚目大戰由曼聯主場迎戰利物浦，上次兩軍交手後，曼聯以1：3不敵利物浦，其後更將前主帥摩連奴辭退。由蘇斯克查接掌後，曼聯表現脫胎換骨，聯賽至今亦未嘗一敗。

今仗蘇斯克查遇上極大的考驗，靴里拉﹑連格及馬達分別在上半場傷出，逼使他在上半場全用3個換人名額，但無阻蘇斯克查力保聯賽的不敗走勢。

蘇斯克查接任曼聯主帥，至今在英超仍然未嘗一敗。（路透社）

蘇斯克查在賽後指，上半場一共4位球員受傷，實屬是非常不幸的事情，但一切亦有機會在足球比賽中發生，「在上半場我們需要作出3個調動，馬達﹑靴里拉及連格先後退下火線，另外拉舒福特亦負傷上陣，但足球比賽有不同的情況發生，所以必需作出兩手準備，並隨即作出反應，我只能說這是十分不幸的上半場。」

連格入替傷出的馬達，但其後同樣退下火線。（路透社）

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拉舒福特在今仗早段被佐敦軒達臣的攔截後，觸傷足踝，但他在今仗負傷戰畢全場。拉舒福特今仗不只一次被對手攔截，蘇斯克查亦十分擔心他的傷勢會否加劇，亦指下仗對水晶宮將大有機會避戰。

蘇斯克查同時大讚拉舒福特是「鬥士」，才可戰足全場，「拉舒福特在早段便受傷，但他因其他球員換出後，但他是一個『鬥士』，使他逼不得已亦能戰畢全場。拉舒福特在早段被軒達臣的攔截後受傷，只是他今仗其中一球被攔截，我亦相當擔心他的傷勢在尾段漸趨嚴重，所以如果他在下仗對水晶宮上陣的話，我將會感到十分驚訝。」

拉舒福特今仗早段負傷，但仍戰畢全場，蘇斯克查大讚他是鬥士。（路透社）

蘇斯克查指拉舒福特在場上多次受到對方球員攔截，擔心他的傷勢加劇。（路透社）

曼聯在下半場雖然用盡3個換人名額，但球隊亦製造出有威脅的攻勢，其中包括史摩寧的傳中省中對手入網，但越位在先，加上末段盧卡古傳中但門前「大漏」，亦使紅軍的後防飽吃驚風散。

蘇斯克查指今仗球隊表現十分正面，加上主場球迷的支持下，十分滿意球隊的表現，「今仗球隊發揮出正面的態度，即使很多不利因素下，我們全場亦創出不少有威脅埋門，加上在場的球迷的鼎力支持，成為今仗的『第11人』，使球隊踢得更加起勁。」

史摩寧在比賽末段門前失機，未能助球隊奠定勝局。（路透社）

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