【英超】盧卡古挺身而出兩破水晶宮　奧斯爾復任正選助阿仙奴大勝

曼聯及阿仙奴在今輪聯賽分別擊敗對手，加上車路士同樣兩球力克同市球隊熱刺，使英超爭前四的形勢變得激烈。傷兵滿營的曼聯作客水晶宮，盧卡古梅開二度助球隊3：1贏波；阿仙奴則在主場5：1大破般尼茅夫。

曼聯上仗在「雙紅會」損兵折將，上半場3位球員傷出，使紅魔今仗作客戰水晶宮未能夫添上陣。主帥蘇斯克查在賽前曾經表示，希望山齊士及盧卡古在傷兵滿營的情況下挺身而出，二人今仗一同正選披甲。

蘇斯克查派出山齊士任正選，但他未能為球隊交出入球或助攻。（路透社）

盧卡古不負蘇斯克查所望，在今仗成為球隊的贏波功臣。盧卡古在上半場32分鐘接應梳爾的橫傳，禁區內右腳射遠柱入網，先開紀錄。該名比利時前鋒在下半場再度建功，把握水晶宮後防的「漏頂」，在門前窩利射入，在51分鐘連中兩元，今季聯賽第2次梅開二度。

雖然水晶宮的祖爾禾特近門頂入，追成較接近的紀錄，但艾舒利楊格在83分鐘，窄角度勁射入網，曼聯鎖定3：1的勝局，作客全取3分而回。

水晶宮的祖爾禾特追成較接近紀錄，但未能助球隊在主場取得分數。（路透社）

艾舒利楊格在窄角度勁射破網，助曼聯作客鎖定勝局。（路透社）

盧卡古不負所託，以行動回應蘇斯克查的說話，該名紅魔主帥亦十分滿意盧卡古的表現，更盛讚該名比利時箭頭的門前把握力，「盧卡古在早前數仗被委派在邊路，但在今仗重回正前鋒位置，在今仗製造不少機會，亦把握其中兩個機會轉化成入球，為球隊貢獻良多。」

盧卡古不負蘇斯克查所託，在今仗挺身而出梅開二度。（路透社）

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另一邊廂，阿仙奴在阿聯酋航空球場迎戰般尼茅夫，德國中場奧斯爾今仗復任正選，開賽僅4分鐘挑射破門開紀錄，然後在27分鐘橫傳造就米希達利恩輕鬆射成2：0，在上半場已交出入球及助攻各一。不過，古安杜斯在3分鐘後在後場危險地帶被對手的丹高士寧搶走腳下球，並橫傳賴斯莫薩特（Lys Mousset）撞成入網，追成1：2完上半場。

復任正選的奧斯爾，今仗在上半場交出入球及助攻各一。（路透社）

阿仙奴在下半場再入3球，先由高斯尼在47分鐘接應米希達利恩橫傳，近射得手，擴大領先優勢。其後兵工廠兩位鋒將各建一功，奧巴美揚在59分鐘推過門將射入空門，加上拿卡錫迪在78分鐘的罰球妙射破網，助球隊以5：1大勝般尼茅夫。

奧巴美揚推過般尼茅夫門將，在下半場為球隊射成4：1。（路透社）

拿卡錫迪在比賽尾段射入罰球，為球隊錦上添花。（路透社）

英超第4位的爭持相當激烈，曼聯﹑阿仙奴及車路士在今輪聯賽一同報捷，阿仙奴以56分暫列第四，曼聯僅落後1分緊隨其後，車路士則以53分排第6，但「藍軍」少踢一場。