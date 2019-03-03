【法甲】香港球迷印錯球衣號碼求助　巴黎聖日耳門後衛親自回應　

巴黎聖日耳門中堅派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）身穿3號球衣，但他來季可能換上4號球衣，原因竟是一位香港球迷？

有名香港球迷日前在社交網站Twitter上表示，他從巴黎聖日耳門官方店買了一件派斯奴甘佩比的球衣，他以為甘佩比身穿4號，所以印了4號，但事實上甘佩比身穿3號球衣。

有趣的是，23歲的甘佩比於Twitter回應該名香港球迷，他留言指：「兄弟，不用擔心，我將會轉號碼，所以你不用買過另一件波衫。泰路基拿一定沒有問題。」22歲的泰路基拿去年從史浩克04加盟，是今季巴黎聖日耳門4號球衣的主人。

究竟甘佩比是開玩笑，還是他下季真的打算與泰路基拿交換號碼，為了這名香港球迷而由3號變4號？

甘佩比身穿3號球衣。（視覺中國）

歐聯16強次回合賽程（按圖放大）

《01體育》記者找到這位印錯甘佩比球衣的香港球迷葉添祐，他表示是PSG的官網店出錯，「同事見到我收到件錯版波衫，知道竟然是官網店印錯自己隊球員號碼，覺得件事好笑，就提議我不如影張相放上網。本來純粹想分享出去等人笑下，怎料我在推文＠完甘佩比之後，甘佩比本人真係會回覆。」

葉添祐事前完全沒想過甘佩比會回覆，他說：「今次球員知道有球迷印錯波衫，會走來留言安慰，整件事幾窩心。另外亦覺得幾驚喜，事前完全無想過球星會跟你對話，甚至有少少驚惶失措，自己本身比較害羞，見到球員親自回應（換號碼）之後，至今我都不知如何去回應球員好。」他補充甘佩比沒有再私下聯絡他。

雖然甘佩比表示想跟泰路基拿換號碼，但葉添祐就覺得沒有可能，他說：「要球員現階段換球衣號碼，恐怕沒有可能，畢竟法甲、法國盃、歐聯賽事，賽會方面應該不會容許。就算要換，最快都會去到下季才可以跟基拿交換號碼。或者，其實在訓練時交換訓練衫着，都是交換號碼一種方法。」

01攝影團隊靚相已上載完畢 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

Don’t worry Bro I will change my number so you don’t have to buy another shirt. @KehrerThilo will be ok for sure 😉 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) 2019年2月26日