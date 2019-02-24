【法甲】麥巴比破塵封37年紀錄　巴黎聖日耳門領前次席里爾17分

巴黎聖日耳門沒有尼馬及卡雲尼又如何？他們憑麥巴比（Kylian Mbappé ）梅開二度，主場以3︰0輕取尼姆，在法甲少踢一場領前次席17分。

入22球暫列法甲神射手

PSG主將尼馬及卡雲尼仍未康復，今場前線以麥巴比夥拍祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING），即使二人火花不多，仍足以擊敗作客的尼姆。40分鐘翼鋒尼干古（Christopher NKUNKU）接應長傳開紀錄，為PSG領前。69分鐘麥巴比接應祖安巴尼特傳中撞射成2︰0，他20歲2個月零3日便取得第50個法甲入球，打破Yannick Stopyra 37年前的紀錄（21歲11個月零9日）。麥巴比在89分鐘錦上添花，助PSG以3︰0輕勝，自己更以20場入22球暫列法甲神射手，以5球領前隊友卡雲尼。

麥巴比今場9次起腳，5次中框入2球。（路透社）

法甲射手榜前四（按圖放大）

基利安麥巴比只花88場便攻入51個法甲入球，他賽後指自己不會停下腳步︰「我每天都努力盡力幫助球隊，我想享受足球，破紀錄是我的推動力。我總認為有一天有後輩會挑戰紀錄，因此要不斷突破自我。」麥巴比全場9次起腳5次中框，PSG主帥杜慈認為仍有改進空間︰「他水準極為突出，效力一支好球會，為他提供大量機會，但今場可以入4至5球。」事實上這名世界盃得主上半場不論單刀或半單刀都在無壓力下射失，下半場亦有第一時間車身撻Q，可見杜慈所言非虛。

PSG全取3分後25戰得68分，以17分領前多踢1場、26戰51分的次席球隊里爾，法甲冠軍看來已成囊中物。

麥巴比今場極多機會，包括這球第一時間側身射門被救出。（路透社）

PSG以17分領前多踢一場的里爾，贏得法甲只是時間問題。（路透社）

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