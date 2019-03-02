【網球】費達拿杜拜網賽闖決賽　鬥施斯柏斯爭生涯100冠

歷史時刻即將降臨，只要「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）在周末的杜拜網球錦標賽決賽擊敗施斯柏斯，便能夠贏得個人第100座ATP錦標。

在當地時間昨日（3月1日）的杜拜網球錦標賽4強，37歲的費達拿遇上22歲的哥歷（Borna Coric），贏得輕鬆，花了67分鐘便以直落兩盤6：2淘汰對手晉級決賽。費達拿將會在周末的決賽面對20歲的希臘新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）；後者在另一4強以盤數2：1反勝蒙菲斯（Gael Monfils）。

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費達拿離生涯第100座錦標只差一場。（美聯社）

哥歷在杜拜網球錦標賽4強不敵費達拿。（美聯社）

費達拿已經手握99座ATP錦標，只要在決賽擊敗施斯柏斯，便能夠成為史上第二位ATP單打錦標數目破百的球手。暫時紀錄保持者是網壇名宿干納斯（Jimmy Connors），他贏得109座錦標。

過去7次贏得杜拜網球錦標賽的費達拿說：「施斯柏斯是個很難對付的對手，很難擊敗他。在澳網，他已經向展示出其能力，以及他是個何等難對付的對手。或者今場決賽，會有一點復仇的意味。」在今年澳網第4圈，施斯柏斯爆冷以盤數3：1淘汰費達拿。

施斯柏斯在澳網曾擊敗費達拿。（美聯社）

費達拿只差一步便贏得第100座ATP的錦標，但他表示會以平常心作賽，不會將這項紀錄放在心上，「我只準備專注比賽，打出好表現。」至於施斯柏斯雄心壯志，他期待面對世界排名高的選手，並擊敗他們，他說：「我由去年起不斷進步。擊敗那些大名球星，還有曾經排名前10名的球手，對我而言意義重大。」