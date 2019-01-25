【澳網】拿度效法費達拿速戰速決　多祖高域一日休息成封王關鍵？

拿度（Rafael Nadal）不止是重上旋，近年他的打法更具侵略性，令他以不失一盤的姿態殺入澳洲網球公開賽男單決賽，硬撼祖高域。變招有機會為泥地王爭取2009年後四度打入澳網決賽之中的首冠。

拿度一向以超強防守力、加上重上旋擊球爭勝；今時今日，以勤力及永不放棄見稱的「泥地王」已不止於此。教練莫亞和體能教練Joan Forcades要求拿度打得更具侵略性，令他近年慢慢改變。「我們永不能令拿度打得完全像費達拿、拉奧歷、貝迪治一樣，兩板已可取勝。我們希望拿度接近這打法之餘，又可保留他的根本」，莫亞了解拿度的特點，也需要17次大滿貫得主配合及放下身段。

拿度在職業生涯晚期改善發球，亦打得更直接。（資料圖片）

拿度X澳網數據（按圖放大）

澳洲網球公開賽男單決賽 Now670/FOX+ 1月27日下午4︰00

拿度（左）願意聽從西班牙名將莫亞的建議，可見拿度不是一成不變。（資料圖片）

一時成功往往令人停住腳步，拿度願意虛心聽從意見，殊不容易。32歲的他在職業生涯晚期再苦練，增加保住發球局機會，更可把體力分配在對手發球局上。單計今次澳網，拿度在Ace、最快發球時速都不在前列， 今屆仍以不失一盤殺人決賽。ATP數據抽出拿度今屆與2017年（決賽負費達拿）相比，他的進攻能力明顯增強。兩年前拿度有62%為0至4板，今屆（首5場）激增至71%。相反當年有14%要打9板以上，今屆大減至8%。宏觀而言，拿度今屆開出第一發球比率達69%，當中有81%得分排澳網男單第14，甚至比祖高域出眾。

拿度今年第5次打入澳網決賽，之前只曾在2009年贏過費達拿。（資料圖片）

拿度改變打法，晉級之路之中打得最耐的，已是第三圈直落三盤勝迪文路亞（Alex de Minaur）花2小時22分鐘。在8強及4強，他都在2小時內解決對手，可見他有意縮短比賽時間，更見效率。拿度唯一的澳網男單錦標是2009年，及後3度殺入決賽都屈居亞軍，包括在2012年不敵祖高域。今次較老對手多一天時間休息，泥地王能否憑不一樣的打法再次揚威墨爾本？