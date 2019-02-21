【網球】費達拿指兒子對網球感興趣　事隔3年將再戰紅土場

「瑞士天王」費達拿除了是十分出色的運動員外，他亦有個非常完整的家庭，與太太育有兩對雙胞胎，兩子兩女。費達拿的兒子Lenny在澳網時，與媽媽一同觀看費達拿比賽，成為該仗的「特別嘉賓」。費達拿接受訪問時，表示未知子女會否追隨他，成為網球手，但他指兩位兒子比女兒對網球更感興趣。

現年37歲的費達拿，與妻子Mirka育有兩對雙胞胎，費達拿近年仍然活躍於網球壇，但他不時亦會放棄一些比賽而換取休息時間。在費達拿比賽時，必定看見妻子的蹤影，不時大滿貫亦能看見兩對子女入場支持爸爸。

費達拿比賽時，經常亦能看見妻子Mirka的身影，非常肉緊地觀戰。（Getty Images）

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在今年澳網的第3圈，費達拿與美國球手費斯（Taylor Fritz）交手時，亦有「特別嘉賓」成為座上客，兒子Lenny與媽媽一同坐在包廂支持費達拿比賽。Lenny同時成為該仗的焦點，他在觀戰期間與費達拿的教練盧比錫（Ivan Ljubičić）嬉戲時，向他打了一巴掌，盧比錫隨即露出錯愕表情。

在今年澳網第3圈時，費達拿的兒子Lenny罕有地與媽媽一同入場支持爸爸比賽。（Twitter截圖）

Federer’in oğlu Lenny koç Ljubicic’i tokatlıyor. Kullanışlı bir gif, el altında bulunsun. pic.twitter.com/NQ4bziZvHo — Emre Yazıcıol (@emreyaziciol) January 19, 2019

費達拿在最近的訪問時，表示當時他並不知道兒子是觀眾之一，但兒子入場支持使他十分高興。

問及Lenny會否有興趣成為網球手時，他指子女年紀尚輕，未知對網球會否感興趣，但他表示兩位兒子對球類運動更感興趣，「在澳網時，我並不知道Lenny將會入場，但我相信Lenny是因為不想離開媽媽而入場，無論如何子女入場支持亦是一件開心事。幾名子女分別10歲及5歲，十分困難斷定他們未來會否成為網球手，但兩位兒子對網球比女兒們更感興趣。」

費達拿的兩對雙胞胎子女不時成為球賽的座上客。（Getty Images）

另外，費達拿在2016年起，為了專注在其他賽事，而放棄出戰泥地賽事，使他在近年亦能贏得大滿貫錦標。不過，費達拿早前在澳網16強止步後，表示今年或許再戰泥地賽季。費達拿宣布即將參與5月初舉行的馬德里公開賽，事隔3年後再度於紅土場上亮相，為5月底開始的法網作準備。

費達拿今年與家人離開澳洲時片段