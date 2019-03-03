【英超】羅渣士上任後首戰　李斯特城遭屈福特絕殺　華迪傷出

羅渣士季尾階段，突然由些路迪轉投李斯特城，周日（3日）作客屈福特成為其回歸英超第一戰。 不過，「新帥上任」的加持未有幫助「狐狸」，以1：2不敵屈福特，入球的華迪又受傷退下火線，羅渣士今戰絕對算得上「賠了夫人又折兵」。

屈福特僅花5分鐘，就憑射手迪尼接應迪路菲奧傳中，一頭頂破卡斯柏舒米高十指關先開紀錄。李城落後之下極力反撲，但攻勢不算入肉，到14分鐘占士麥迪臣長傳送華迪一程，後者與主隊門將賓科士打「炒埋一碟」，雙雙倒地良久。幸好二人未有大礙，均可繼續作賽。

屈福特5分鐘就先開紀錄。（路透社）

迪尼攻入今季第8個入球。（Getty Images）

李城開賽入局較慢，失波後慢慢找到節奏，半場前已進入狀態，傳送開始更見信心，慢慢踢出羅帥心目中的控傳風格，但未能考驗屈福特的防線，半場仍以1球落後。

雖然狐狸控球率較高，射門亦較多，但攻勢始終隔靴搔癢，中目標的射門不多。直到75分鐘，哈利馬古尼頭槌解圍落到泰利文斯腳下，該名比利時中場直線妙傳給華迪，華迪在對手守將力壓下，仍可將皮球送入網，為李城追成1：1平手。

華迪在對方守將力壓下取得入球。（Getty Images）

羅渣士見到華迪入球一度露出喜悅之情，但最後空歡喜一場。（路透社）

羅渣士空歡喜一場

不過，6分鐘後華迪就受傷倒地，在隊醫扶持下，步履蹣跚地離場，而且神色凝重，傷勢似乎不輕。雖然陣中主力射手退下火線，但李城在完場前10分鐘繼續與主隊互有攻守。

惟羅渣士重返英超首戰在92分鐘再起變化，舒米高傳球失誤，杜哥利頭槌傳給迪尼，後者交由安達格雷射入絕殺一球，屈福特以2：1力克狐狸。