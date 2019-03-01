【英超】富咸今季第二度炒領隊　雲尼亞里被辭退　柏加暫代主帥

今季英超升班馬之一的富咸，聯賽表現不濟，暫時以17分列聯賽榜19位，距離17位的修咸頓已有10分差距，逐漸遠離護級的安全區域。 富咸會方決定辭退季中上任的雲尼亞里，今季內第二度解僱領隊，並由前英格蘭國腳史葛柏加接任暫代主帥一職。

在去年夏天大灑金錢的升班馬富咸，成績未如理想，先在11月辭退祖簡奴域（Slavisa Jokanovic），由名帥雲尼亞里上任救亡，可惜該名67歲的意大利領隊亦難逃被辭退的厄運，上任僅106日後被解僱，成為富咸今季第2位被炒的領隊。

富咸在11月中辭退祖簡奴域，並由雲尼亞里接任。（Getty Images）

雲尼亞里接過富咸的燙手山芋後，上任共106日，帶領富咸出戰16場聯賽賽事，戰績卻未有特別改善，僅取得3勝3和10負，最近4仗更悉數落敗，使富咸與護級安全線愈走愈遠，與暫列17位的修咸頓相距10分。聯賽只餘下僅10場，而且富咸尚要惡鬥車路士﹑利物浦及曼城，護級形勢相當嚴峻。

雲尼亞里上任僅106日，亦難逃被解僱的厄運。（Getty Images）

賴恩巴布在冬季轉會窗轉投富咸，但未能阻止球隊在聯賽四連敗。（Getty Images）

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雲尼亞里被辭退後，亦透過富咸的官方聲明對球隊的劣績表示失望：「我為球隊在最近的差劣戰績大感失望，球隊無法維持我上任後的良好開始。最後，我要感激球隊上下及球迷，在我在任期間對我的支持。」

柏加返回富咸擔任一隊教練，與雲尼亞里合作無間，如今他將接任球隊看守領隊。（Getty Images）

富咸辭退雲尼亞里後，球隊將由一隊教練史葛柏加（Scott Parker）臨危受命，擔任暫代主帥。該名38歲的前英格蘭國腳，掛靴後首次以主帥身份帶領球隊，將率富咸出戰今季最後10場的英超聯賽。

富咸班主希德汗（Shahid Khan）在官方聲明中，希望柏加能夠重建球隊士氣，與球員一同努力助球隊重返勝軌，他說：「我決定任命史葛柏加為看守領隊，他的首要任務是重整球隊的士氣，從而有利球隊長遠發展。柏加與球員一同努力，回應球隊最近的頹勢，相信很快便可再取勝仗。」