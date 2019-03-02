【英超】卡尼與奧巴美揚命途各異　北倫敦打吡握手言和

英超今輪聯賽上演「北倫敦打吡」，由阿仙奴作客熱刺，12碼成為兩隊今仗的「主角」。哈利卡尼12碼得手助球隊扳平；相反，奧巴美揚在完場前極刑宴客，使阿仙奴錯過全取3分的大好機會，雙方最終各一言和。

熱刺在聯賽近況一般，連輸兩仗後迎戰阿仙奴，不容有失。熱刺上仗犯錯的捷比亞繼續擔任正選，前線同樣起用孫興慜﹑艾歷臣及哈利卡尼「三叉戟」合作攻堅。阿仙奴主帥艾馬利今仗再度收起奧斯爾，奧巴美揚同樣先列後備。

奧斯爾上陣正選踢足全場後，今仗先列後備。（路透社）

作客的阿仙奴開賽初段反客為主，拿卡薩迪在禁區射斜雖無功而還，但熱刺的後防已響起警號。阿仙奴憑一次反擊先開紀錄，格列沙加大腳解圍，熱刺的達雲臣山齊士在中圈附近頭槌未能頂走皮球，拿卡薩迪轉身直線傳給艾朗藍斯，該名威爾斯的中場球員狂奔半場，殺入禁區單刀面對熱刺門將洛里斯，藍斯冷靜地推過對方，將皮球送入網內，在16分鐘先開紀錄。

藍斯狂奔半場後，單刀並扭過洛里斯射入空門，先開紀錄。（路透社）

藍斯在近4仗聯賽對熱刺中，取得1入球及2助攻。（路透社）

熱刺落後一球後，當然希望及早收復失地，哈利卡尼接應捷比亞的死球傳中，頭槌破網，惜越位在先入球無效。上半場尾段，伊禾比在右路切入大位，右腳勁射被洛里斯撲出。

哈利卡尼上半場頭槌建功，惜越位在先入球無效。（路透社）

主隊在上半場末段的攻勢漸見「入肉」，哈利卡尼禁區外過頭波傳送，入楔的艾歷臣近門施射，阿仙奴門將賓特尼奴以右腳擋出，後上的穆沙施素高補射，幸好尼奴反應快，單手再度撲出，助阿仙奴在上半場保住領先優勢。

尼奴在上半場末段力保不失，與一眾隊友上前慶祝。（路透社）

尼奴先後擋出艾歷臣及施素高的施射，為阿仙奴在上半場保住領先優勢。（路透社）

易邊後，熱刺增強攻力，艾達韋列特的近射及拉美拿的冷箭，皆未能威脅阿仙奴。熱刺的努力終於有回報，哈利卡尼在禁區內爭位時，被梅斯達菲撞跌，但哈利卡尼入楔時略有越位之嫌。哈利卡尼博得12碼親自操刀，尼奴捉錯路，熱刺終在73分鐘扳成平手。

哈利卡尼博得12碼並親自操刀，助熱刺扳成平手。（路透社）

哈利卡尼射入今季第16個聯賽入球。（路透社）

熱刺的達雲臣山齊士在上半場犯錯，導致球隊先輸一球，他在完場前2分鐘，在禁區內拉跌後備入替的奧巴美揚，球證再次直指12碼點。奧巴美揚親自操刀，可惜一射宴客，被洛里斯撲出，未能為球隊絕殺熱刺。後備入替的盧卡斯托拉拿在補時階段「飛鏟」踢中丹尼路斯，球證直接向他出示紅牌，驅逐離場，幸對戰果未有影響，雙方在「北倫敦打吡」打成1：1平手。

奧巴美揚完場前被山齊士拉跌，博得12碼。（路透社）

奧巴美揚親自操刀主射12碼，惜被洛里斯撲出，錯過致勝的大好機會。（路透社）

熱刺取得今季首場和波，阻止球隊在聯賽三連敗，暫時以61分位列第3位；錯失黃金機會的阿仙奴，則以4分落後熱刺，暫列第4位。