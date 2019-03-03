【單車・世錦賽】李慧詩競輪賽獲金牌　奪生涯第三件彩虹戰衣

李慧詩今晚（3日）在場地單車世界錦標賽出戰女子競輪賽，「牛下女車神」一路過關斬將殺入獎牌戰，最終成功奪得今屆賽事第二金。

李慧詩今日在競輪賽第一圈第二組亮相，先以首名順利過關，到複賽與金牌大熱之一的莫頓同組，終緊隨在這名爭先賽銀牌得主之後，次名進入半決賽，同組對手有立陶宛名將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite）、爭先賽4強的對手古露絲（Mathilde Gros）、衛冕的比利時好手迪格蘭迪妮（Nicky Degrendele）等等。

李慧詩再奪一金！（網上圖片）

李慧詩舉起港旗慶祝。（網上圖片）

締造香港單車歷史

Sarah在半決賽餘一圈半時已發力爆前，帶出超過一個車位，無壓力下首名衝線進入獎牌戰，而古露絲及迪格蘭迪妮亦分別以次名及第3位晉級，在另一半決賽組別，澳洲好手莫頓（Stephanie Morton）、芭拉史賓妮絲（Shanne Braspennincx）及俄羅斯車手舒美莉娃亦分別以第一至三名進入獎牌戰。Sarah在獎牌戰再下一城奪金，以兩面金牌完成今屆賽事，奪得個人生涯第三件彩虹戰衣，再次超越自我，締造香港單車的歷史。

港隊總教練沈金康見愛徒奪金亦喜上眉梢。（網上圖片）

至於同晚出戰女子25公里記分賽的港將楊倩玉，則有優秀表現，她在最後一個衝分圈前一度位列第4，倘最後一圈衝分成功，有望獲得獎牌，惟她未能在最後突圍，以第5名完成賽事，戰績仍令人鼓舞。參加男子麥迪遜賽的張敬樂及梁峻榮，則以2分完成賽事，列第14位，令香港成為唯一完成賽事的亞洲國家及地區。