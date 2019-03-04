【荷甲】尹佩斯寶刀未老連中三元　領飛燕諾4球大破安曼

早前宣布戰畢今季便高掛球靴的荷蘭前鋒尹佩斯，年屆35歲但仍然寶刀未老，他在今輪荷甲聯賽中，面對榜下游的安曼（Emmen）一仗中，大演帽子戲法，領飛燕諾在主場大勝一場。

曾效力阿仙奴及曼聯的荷蘭前鋒尹佩斯（Robin Van Persie），在去年10月宣布將於今季後掛靴，即將結束18年的職業球員生涯。尹佩斯在去年1月重返母會飛燕諾後，但他在今季仍然是球隊的前線不可或缺的主力，該名35歲的球員今季僅5仗聯賽未有披甲，在今仗前貢獻11個入球及4個助攻。

尹佩斯寶刀未老，今仗連入3球助球隊大勝一場。（Twitter截圖）

尹佩斯今仗主場以隊長身份上陣，領軍迎戰聯賽榜下游的安曼。森拿臣（Sam Larsson）左路個人突破，力壓對方後防地波傳中，尹佩斯近門鏟射入網，在38分鐘為球隊先開紀錄。尹佩斯在下半場初段再入一球，他在中路高波轉邊後走位，尹佩斯接應貝侯斯（Steven Berghuis）的直線，右腳起腳得手，在下半場7分鐘再下一城。

尹佩斯連中三元後，賽後帶走皮球作留念。（Twitter截圖）

10分鐘後，飛燕諾的謝利祖斯迪跳頂頭槌，撞中對方球員改變方向，尹佩斯再次展示射手觸覺，門前近射破網，在62分鐘完成帽子戲法，而他在87分鐘功成身退被調離場。

飛燕諾在76分鐘，由貝侯斯的罰球再建一功，結果以4：0大勝安曼，3場賽事後取得首場勝仗，並繼續以46分穩守第3位。

尹佩斯在今季首次單場連中三元，亦是他多年在不同聯賽中的第5次「戴帽」，使他今季的聯賽入球數字增至14球。

除此之外，尹佩斯多年來曾效力飛燕諾﹑阿仙奴﹑曼聯及費倫巴治，他在今仗前已累積射入199球，他在今仗攻入3球後，使他多年來在不同聯賽累積的入球，突破200大關，一共累積202個不同聯賽的入球。

尹佩斯為四間球隊多年攻入超過200球（按圖放大）