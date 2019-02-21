【中超】張玉寧荷甲上陣6場未開齋　傳回流北京國安

咸錫轉戰中超後，中超轉會市場一直引起球迷關注。近日在海牙長居後備的中國前鋒張玉寧有機會回流，其父證實正與北京國安談判。

張玉寧於杭州綠城成名，轉戰荷甲後於維迪斯兩季上陣30場荷甲，攻入3球後轉投西布朗，去季被借用到雲達不來梅，今季借到海牙。今季他在雅加達亞運勇戰受傷，影響他開季狀態，至今只在荷甲6度後備上陣累積117分鐘，只曾對施禾利時埋門中柱仍未開齋，即使曾友賽特拉布宗時入球，22歲的他在隊內仍是邊緣人物。

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張玉寧今季於荷甲海牙沒有入球，有機會因此回國。（資料圖片）

張玉寧父親曾表示兒子30歲前絕不會回國，但欠缺上陣機會令他們態度不得不軟化，他向中國傳媒承認兒子正就轉會談判︰「確實和國安談轉會，希望月底前完成。」北京國安希望在中超轉會窗關閉前簽入張玉寧，連同侯永永及前阿仙奴球員李可（前譯恩拿利斯），若然事成有力在中超爭霸。最新消息是他已現身北京，看來成事機會不低。

張玉寧在亞運受傷，令他今季於海牙上陣機會不多。（資料圖片）

張玉寧曾助維迪斯贏得2017荷蘭盃。（資料圖片）

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