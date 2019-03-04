【英超】摩連奴指利物浦爭冠主導權已失　賽和李斯特城為關鍵

周一（4日）凌晨的默西賽德郡打吡，利物浦作客悶和愛華頓0：0，英超積分榜因而有變化，曼城升上榜首，領先「紅軍」1分。 前曼聯主帥摩連奴在電視台節目上表示，現時曼城「命運在自己的手中」，利物浦已失去主導權。

曼城在1月底意外不敵紐卡素，利物浦本有機會進一步拉開積分距離，但最後只與李斯特城以1：1打和，其後5仗2勝3和，對愛華頓一役後，更是跌到第2位落後「藍月亮」1分。「在曼城輸波、利物浦和波後，我已有預感。」摩連奴說。

摩連奴認為利物浦在對李斯特城一役已失去了控制權。（Getty Images）

利物浦賽和愛華頓，失去了榜首地位。（Getty Images）

「曼城把命運掌握手裏」

「這時（對李斯特城）的比賽是一定要把握機會贏波，」摩帥直指紅軍屢失戎機：「當他們輸了，你一定要贏。利物浦已失去了數個機會。」12月離開曼聯的摩連奴又指，當利物浦和波後，曼城已走出輸波的陰影，見到競爭者失手亦取回了正能量。

摩帥認為曼城現時已「掌握了命運」。（Getty Images）

利物浦暫時以70分排第2。（Getty Images）

曾帶車路士三奪英超冠軍的摩連奴，又指利物浦餘下的比賽都會將曼城放在心內：「曼城位列榜首，已將命運掌握在手裏，利物浦卻失去控制。利物浦不能再只想着自己去比賽，他們腦海中每周將有兩場賽事：自己的比賽和曼城的。」