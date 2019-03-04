【英超】利物浦打吡戰賽和愛華頓　落後曼城1分退居次席

英超次循環的默西賽德郡打吡，在愛華頓主場葛迪遜公園球場舉行。今仗主隊的後防表現出色，使利物浦的進攻無計可施，結果兩軍全場互無紀錄，打成0：0平手。 紅軍和波後，被今輪全取3分的曼城反超前，以1分之差退居次席。

聯賽首循環的默西賽德郡打吡，愛華頓門將比克福特完場前一次失誤，被奧歷治近門得手，令愛華頓以0：1飲恨。上仗成為輸波罪人的比克福特，今仗未有重蹈上場的覆轍，與一眾「拖肥糖」隊友力保球隊不失，結果賽和利物浦0：0。

比克福特在首循環的失誤，將3分送贈給利物浦，今仗未有重蹈覆轍，為球隊保住清白之身。（路透社）

上仗「雙紅會」傷出的法明奴在今仗先列後備，主帥高普派出沙迪奧文尼﹑沙拿及首循環奠勝的「福將」奧歷治合作攻堅。沙拿在上半場製造兩次有威脅的攻門，先於15分鐘在愛華頓禁區內，兩次轉向擺脫盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）後，左腳施射但被比克福特沒收。

其後，紅軍把握愛華頓在中場附近一次失誤，隨即策動反擊，法賓奴直線傳送予沙拿在右路快放，殺入禁區後左腳射遠柱，但卻再一次被比克福特瓦解，後上佐敦軒達臣衝前補前亦被愛華頓的後防擋出。

沙拿上半場在禁區內左腳施射，但被比克福特沒收。（路透社）

沙拿在上半場的黃金機會，單刀起腳卻再度被比克福特擋出。（路透社）

在下半場，阿諾特的罰球攻門及祖爾麥迪比的頭槌皆未能攻破比克福特的十指關，結果今場默西賽德郡打吡雙方互交白卷，各得一分。

利物浦近6仗中4度賽和對手，但爭標的主要對手曼城則取得5連勝，使利物浦交出榜首位置，暫時1分落後曼城，以70分位列次席；愛華頓則以37分排聯賽榜第10位。

上仗傷出的法明奴，今仗亦有後備上陣，但未能助球隊打破缺口。（路透社）

高普在賽後被質疑戰術保守，該名德國教頭反擊指現實足球並非足球遊戲，絕不是換入進攻球員便收效，強調球隊踢法已經相當進取，「我認為我們球隊在今仗的打法已是十分進取，我們並不能一場派出四至五位前鋒，現實足球不是足球遊戲，我們不可以套用這想法在足球比賽上。聯賽仍然餘下9輪，我們必須保持冷靜，才可以繼續與曼城爭奪錦標。」