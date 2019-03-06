【歐聯】曼聯次回合征PSG缺10員大將　蘇斯克查：沒有不可能任務

香港時間明日凌晨4時的歐聯16強次回合，首回合落後0：2的曼聯作客巴黎聖日耳門。曼聯傷兵滿營，有10名一隊球員未能隨隊候命，但主帥蘇斯克查認為沒有不可能的任務，只要先入球，一切皆有可能。

上場對修咸頓的智利前鋒阿歷斯山齊士受傷退下火線，曼聯暫代領隊蘇斯克查表示，山齊士膝部受傷，預計養傷4至6周。除山齊士外，曼聯的傷兵尚有安達靴里拉、尼曼查馬迪、桑馬達、連格、安東尼馬迪爾、菲爾鍾斯、達美安及路爾斯華倫西亞，共9名一隊球員因傷缺陣，加上法國中場保羅普巴停賽，所以曼聯今場有10名球員未能披甲。

山齊士上場聯賽受傷，缺陣4至6周。（視覺中國）

曼聯出征PSG的20人大軍名單（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

傷兵營滿加上兩球落後，曼聯將於劣勢下作客PSG踢次回合。儘管晉級困難重重，但蘇斯克查不會輕言放棄，他在昨日（3月5日）的記者會上說：「從來沒有不可能的任務。」

蘇帥：第一個入球最重要

蘇斯克查在記者會上次多次強調，只要盡快取得首個入球，就有望反勝晉級，他說：「這是十分困難，但如果我們能夠取得首個入球，之後任何事都可能。入球能夠改變比賽，如果我們可以先入波，信心會更大，相反對方就會懷疑自己，總之第一個入球相當重要。」

蘇斯克查表示不會放棄，曼聯仍有機會反勝晉級。（視覺中國）

蘇斯克斯帶領球隊操練。（視覺中國）

「如果有9到10個球員發揮出最高水平，那麼我們就會有機會。」蘇斯克查表示近年歐聯常見絕地反擊，不見得曼聯不可能做到，他說：「過去幾年歐聯有些賽果，我不想叫那些做奇怪比賽，但去年祖雲達斯主場以0：3不敵皇家馬德里，但突然間，他們可以在班拿貝領先3：0。還有再之前一年，巴塞反勝PSG的那場。我們都很記得那些比賽，過去有很多例子，證明能夠扭轉首回合的賽果。」

蘇斯克查認為第一個入球最重要。（視覺中國）

蘇斯克查上任後，作客比賽全勝，他說：「我的球員作客表現非常好，他們作客贏過熱刺、阿仙奴及車路士，所以給予我們信心。」

在曼聯公布的20人名單中，有多名青年軍小將，包括安祖高美斯（Angel Gomes）、鍾達希（Tahith Chong）、班頓威廉斯（Brandon Williams）、格連活特（Mason Greenwood）及占士加拿（James Garner）。

卡雲尼（右）已經全面復操，未知企仗會否披甲。（視覺中國）

PSG射手卡雲尼有望復出

正當曼聯傷兵滿營時，PSG則有好消息，教練杜慈昨日表示烏拉圭前鋒卡雲尼有望復出，「他參與了過去兩課完整操練，但我們還要等到明天才作決定。」杜慈表示會視乎卡雲尼今早的情況，才決定是否派他上陣。

對於蘇斯克查力爭首個入球，杜慈也說：「我們的目標同樣是爭取首個入球，但我們要踢得冷靜及自信，有侵略性又要保持陣容緊密。我們要小心，但不是懼怕對手。就算或者他們先入波，但我們都準備好應對。」