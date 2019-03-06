【歐聯】皇馬「後C朗年代」表現低迷　主場入球率大跌成主因

西甲落後死敵巴塞隆拿12分，歐聯16強被阿積士主場4：1大逆轉出局，西班牙盃又被巴塞踢出局，皇家馬德里今個球季除了世界冠軍球會盃外，其他賽事都以失敗告終。 為什麼這支西甲強豪今季會如此落泊？或許正如名宿列當度所說一樣，皇家現時「欠缺C朗拿度保證必有的效率」。

西班牙《ESPN》的Alexis早前於twitter表示，皇馬今季在主場班拿貝20場比賽只入37球，對比起C朗效力的9個球季，皇馬首20場主場賽事，平均每季入62球，這25球的差距足證球隊把握力大跌的事實。

C朗去年夏天轉投祖雲達斯，皇馬前線大受影響。（路透社）

皇馬今季表現差勁，完全沒有過去數季的霸氣。（Getty Images）

列當度：不堅強欠效率

曾在1994至2000年效力皇馬的列當度，直言C朗離開後球隊變得軟弱：「C朗離開皇馬確實對球隊有很大影響，我們可以見到球隊不夠堅強，欠缺效率，這都是C朗在陣時一定有的決勝因素。」

C朗離去，皇馬未有找到替補，而且接替施丹的盧柏迪古，亦未有足夠時間改變現況就被辭去，蘇拿利亦未有對症下藥，賓施馬及加里夫巴利「自由發揮」，但始終未能彌補其空缺。皇馬在C朗離去後變成一盤散沙。

賓施馬今季在各項比賽攻入20球，成為球隊首席射手。（Getty Images）

巴利未能擔起大旗。（Getty Images）

皇馬去季有C朗轟入44球，巴利、賓施馬分別有21球、12球進賬。相比之下，「銀河艦隊」今季有賓施馬上陣43場入20球，巴利攻入13球，今仗停賽的拉莫斯入11球，已是球隊第3射手。「BBC」組合已成過去，陣中主力都已年過30，皇馬似乎是時候重建。