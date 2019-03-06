【亞協盃】大埔0：0黎明留待主場決勝　李志堅：最大敵人是時間

時隔9年，和富大埔終再戰亞協盃，「綠戰士」今日（6日）於亞協盃附加賽首回合作客朝鮮球隊黎明FC，在主隊4,000名球迷入場聲援下，大埔有射手辛祖上半場近射中柱，結果雙方以0：0戰和。主教練李志堅稱滿意賽果，並揚言可於下周三（13日）的次回合中取勝晉級，呼籲本地球迷屆時入場支持。

黎明SC以年輕球員為骨幹，今仗派出的正選陣容平均亦只得21歲，不過大埔開賽初段反客為主，復出的中鋒哈利4分鐘接應長傳快腳抽射，僅僅越楣高出；兩分鐘再有伊高沙托尼左路突破後傳中，門前的辛祖近射亦中柱。黎明SC站穩陣腳後以兩翼作快速突擊，但仍未能撕破大埔防線。大埔戰至21分鐘再獲入球良機，巴西外援伊高沙托尼左路突襲施射，惟遭對方門將擋出，黃威兩分鐘後於相若位置射門，同樣逃不過敵軍門將十指關。黎明SC完半場前差點先開紀錄，不過大埔有中堅艾華度及時護空門，兩軍上半場踢成0：0。

地區球隊和富大埔相隔9年，終重返亞協盃舞台。（相片來源：和富大埔足球隊）

辛祖錯失絕殺良機 大埔黎明互交白卷

大埔易邊後一度受壓，黎明SC一次近門頭槌頂中楣，大埔幸保不失，下半場末段更乘對手體力下降，派出李嘉耀及陳肇鈞後備入替，藉此加強活力，前者84分鐘藉美妙組織於右路傳中，辛祖左腳輕輕一逗卻高出，錯失絕殺良機，最終雙方以0：0握手言和，下周三（13日）晚上8時於旺角大球場再戰次回合。

黎明SC大軍以年輕球員為主，最年老亦只得25歲，是役正選陣容平均年齡只達21歲。（相片來源：和富大埔足球隊）

次回合需改善把握力 黃威：望香港球迷入場支持

主教練李志堅賽前曾指和局是理想戰果，他賽後亦滿意球隊能於作客朝鮮的環境下保持不失，「對手有一定實力，行軍快速，幸己隊球員做足賽前部署，較可惜的是未能取得作客入球，畢竟前線有2、3次黃金機會。」他更對球隊充滿信心，揚言次回合可於主場取勝及晉級，「目前最大敵人是自己及時間，周四晚返港，周六便要於聯賽硬撼理文，這場比賽有一定體力消耗，希望球員可爭取時間休息。」

主隊獲近4,000名球迷入場觀賽，部份觀眾穿起制服，甚具朝鮮特色。（相片來源：和富大埔足球隊）

大埔隊長黃威則認為，球隊次回合應改善把握力，「雖然自己首次出戰亞協盃，但之前曾隨港隊跟朝鮮交手，賽前已預計敵隊行軍快速，不過黎明SC球員較年輕，比朝鮮國家隊欠缺經驗，所以對手下半場體力下降，而己隊球員非常集中，未被打亂節奏，希望返到主場可以加強門前入球能力。」他又指主隊球迷相當齊心，為大埔帶來壓力，希望次回合回歸主場，亦可以獲得香港球迷支持，爭取晉級。