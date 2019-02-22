【亞協盃】和富大埔棄勞高取利馬　李志堅：雙線作戰需善用兵源

去屆港超亞軍和富大埔，3月6日及13日將代表香港出戰亞協盃附加賽兩回合賽事，雖然比賽對手仍未確定，但經主帥李志堅日前親赴蒙古視察兩支潛在對手的軍情後，今日（22日）公布大軍名單，「3+1」外援人選終有定案。

大埔教練團經從長計議後定出亞協盃「3+1」外援名單，外界早已預計後衛艾華度、前鋒伊高沙托尼及澳洲中鋒哈利入選，最後一席由中場利馬、勞高及防守球員杜度之爭，最終席位由香港飛馬新加盟的利馬搶得。

勞高今季為大埔上陣18場並攻入5球，惟最終未能隨隊出戰亞洲賽。（資料圖片）

李志堅：為雙線作戰而取捨

主教練李志堅表示經衡量兼顧本地賽及亞協盃雙線作戰而作出取捨：「我們的首要目標是先晉級分組賽，而在兩場附加賽前後，我們還要在聯賽硬碰理文及香港飛馬，必須要善用兵源，以應付兩邊戰線。考慮到球隊鋒線尚有其他本地球員可以候命，而杜度仍受傷病困擾，故作出今次決定。相信球員也會明白到我們未來還有連場硬仗，即使未能出戰亞協盃，他們的力量仍是十分重要。」

李志堅指因球隊鋒線有本地球員可用，因而選擇出任攻中的利馬作外援。（資料圖片）

大埔對手仍未定 黎明首回合暫領先

大埔於亞協附加賽的對手仍有待落實，將面對朝鮮球隊黎明及蒙古代表額日西莫的勝方，兩軍日前已於亞協外圍賽次圈首回合交手，黎明暫以3：0領先額日西莫，雙方2月27日於平壤踢次回合後，大埔便可落實對手誰屬。「綠衫軍」會於3月6日先作客次圈外圍賽的勝方，3月13日再回歸旺角大球場主場出擊。若成功晉級亞協分組賽，將被安排入I組，同組球隊有無緣晉級亞冠的傑志、朝鮮球隊4.25及台灣代表航源FC。