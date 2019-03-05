【亞協盃】大埔抵朝鮮遇空氣污染　球員出現呼吸道敏感癥狀

和富大埔明日（6日）將作客朝鮮球隊黎明SC，出戰亞協盃附加賽首回合賽事，「綠衫軍」昨日（4日）已到達平壤備戰，主教練李志堅稱有部份球員出現呼吸道敏感癥狀，希望球員可盡快適應環境，首回合以戰和為目標。

和富大埔全軍日前先由香港出發前往北京，再轉飛朝鮮首都平壤，昨日抵埗後已進行首課操練，球隊今日再作賽前最後一課練習，據隨隊職員透露，當地氣溫約12度，但感覺乾爽。至於比賽地點金日成球場為仿真草場，跟去年港足亞洲盃外圍賽作客朝鮮一役相同，惟即使球場能容納近5萬人，主隊預計亦只得約3,000人入場，且當地並未有為賽事安排直播。今日舉行的賽前記者會，約8位當地記者出席，主要問及大埔的平均年齡及陣中入選港隊的球員人數。

和富大埔昨日已抵達朝鮮備戰，惟部份球員未能適應環境。（相片來源：和富大埔足球隊）

黎明以年輕球員作骨幹 李志堅：踢法具紀律

根據資料顯示，黎明SC逾半球員均於1998年或以後出生，最年長亦只有25歲，曾遠赴蒙古視察敵軍軍情的大埔主教練李志堅稱，敵隊踢法甚有紀律，且左路威脅大，會提醒球員格外留意，他亦擔心球員未能適應環境：「因天氣乾燥及空氣污染，部分球員出現呼吸道敏感癥狀，但飲食及接待比想像中理想，沒有網絡相信會令球員更專心備戰。最重要是盡快入局，適應場地、比賽節奏及用波力度。

大埔中鋒哈利雖有輕傷，前鋒伊高沙托尼（藍衫）料成今仗關鍵人物。（相片來源：和富大埔足球隊）

早前拉傷後大腿的中鋒哈利狀態未足，李志堅指會臨場決定這位射手是否正選上陣，但上兩仗養傷的隊長黃威則無大礙，「雖然周六會於聯賽鬥理文，但球隊早為雙線作戰部署、針對增兵。不過始終作客在先，若首回合打和，再回主場定勝負，可說是心目中的理想賽果。」

上年港隊作客朝鮮因停賽未有隨行的辛祖（左），坦言對朝鮮感覺新鮮。（相片來源：和富大埔足球隊）

辛祖：比想像中更快融入球隊

至於曾隨傑志征戰亞冠盃的辛祖，則是首次出戰亞協盃，他認為球隊需要面對舟車勞頓及作客環境等考驗，「我比想像中更快融入球隊，雖然是首次跟伊高沙托尼及利馬等巴西同鄉合作，但大家均是合作性相當強的球員，球場外亦互相照應，球隊士氣非常好，有信心可於本地及亞洲賽爭取佳績。」