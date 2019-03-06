【網球】梅利腰部傷勢大有改善　未為出戰溫網作承諾

因腰部長期傷患，前世界「一哥」、英國球手梅利曾一度想過退役，就連日期、地點都定好了，說今年7月溫網後就要掛拍。 不過，梅利亦明言自己會盡一切辦法重返賽場，所以在1月底接受了髖關節表面置換手術。 梅利指術後至今5周都未有感到痛楚。「我想繼續打網球」，梅利毫不保留地說，但能否復出仍要看復原進度而定。

「我在澳網時已想說明想繼續打網球，」梅利在贊助商活動上明言：「問題是我不知道是否有可能。比起過去12個月，手術後的我現時快樂得多了。」

梅利曾表示傷痛令自己的日常生活也受影響，就連穿襪子亦變成「高難度任務」，所以才會萌生去意。雖然現時手術後情況有好轉，梅利亦接受術後治療，但要趕及7月參戰溫網有一定難度。

一年前，梅利接受更進取的治療方式，希望根治長年的腰痛但失敗了，今年1月於澳網首圈出局後，31歲的梅利決定在月底接受手術。

梅利於澳網明言會盡力找辦法燃點重返賽場的希望。（路透社）

梅利1月底接受手術。（梅利 Instagram）

復出視乎康復進度

梅利表示手術順利，自己傷勢大有好轉。贏得3次大滿貫的他說：「我已不再感到腰痛了，以前長時間都感到入骨的痛楚。術後治療進度有點慢，但一切都很理想。我現能做的就是等待，再視乎康復進度如何。如果可以的話，我當然想再次比賽。」

梅利指手術後已不再感到痛楚。（路透社）

梅利未有為復出定下日期，亦未知可否繼續作賽。（Getty Images）

梅利未有定下復出時間表，復出與否亦不置可否，被問到如果不能再打網球，會有什麼打算時說：「我有其他興趣，例如擔任教練、做球評等等，我掛拍後會再作決定。」成為運動品牌Castore的代言人及股東，這名前世界第一指可算是未來計畫之一，自己為此而感到興奮。