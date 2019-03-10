【英超】利物浦4：2力克般尼　法明奴文尼各入兩球

6分鐘先失一球「冤枉波」，為利物浦爭標路添上混亂，但眾將未有因為球證「發雞盲」而洩氣，積極反撲最後換來3分。 羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼各入兩球，「紅軍」終於主場晏菲路以4：2擊敗般尼。

隨曼城昨仗3：1擊敗屈福特後，利物浦今仗不容有失，但般尼6分鐘就憑艾殊利韋斯活特角球直射入網。惟慢鏡顯示般尼中堅達高斯基雙手壓着「紅軍」門將艾利臣比加，球證未有任何表示，紅軍無奈失守。艾利臣強烈抗議更換來一張黃牌。

主隊落後一球下積極反撲，法明奴14分鐘勁射省中對手，其後又有文尼頭槌攻門斜出。紅軍終在19分鐘追和，沙拿右路傳中，般尼門將湯希頓擋走皮球卻撞到自己後防，法明奴門前輕鬆射入。

般尼先開紀錄，但達高斯基明顯有侵犯門將的動作。（路透社）

艾利臣在失波後強烈抗議，換來一張黃牌。（路透社）

利物浦追和後未有「收油」，29分鐘客隊後防解圍被今仗正選出場的拉爾拉拿鏟中，沙拿禁區快腳一篤給文尼，該名塞內加爾射手勁射得手，紅軍反超前2：1。

除了開賽初段的混亂外，利物浦半場可謂完全控制比賽，控球率達72%，9次起腳正正就是兩次入球中目標。雖然般尼領先下捱打，終因防線連番出錯導致落後返更衣室，但多番反擊都能殺入對手核心陣地。

法明奴多得對手後防失誤，輕鬆為利物浦追平。（路透社）

+ 3 + 2

般尼換邊首5分鐘壓前圍剿利物浦，但欠缺創造力，只能在左路尋找傳中機會。紅軍企穩陣腳後，開始控制戰局。沙拿51分鐘在般尼禁區頂接應拉爾拉拿短傳，左腳射門未有命中目標。這名埃及球星兩分鐘後自己在禁區內連過三關，可惜被對手逼落底線，最後右腳出波被對手擋出。

紅軍減慢節奏讓般尼得到進攻機會，但數次送入禁區都未能構成有威脅的攻門，但前場緊逼亦令利物浦組織攻勢添上不少難度。不過，後防的失誤令般尼在68分鐘再失一球。希頓開龍門球被沙拿截到，後者長驅直進殺入禁區，可惜未及起腳就被對手鏟走皮球，法明奴後上補多一腳，利物浦領先至3：1。

文尼繼續狀態大勇，射入紅軍反超前一球。（路透社）

法明奴再入一球。（路透社）

兩軍最後3分鐘各入一球掀高潮

般尼近80分鐘時換入曾效利物浦的高治，圖以高空轟炸挽回失地。利物浦右閘阿諾特82分鐘地波傳中，文尼差一點就可梅開二度，但鏟射中楣彈出，未能進一步擴大紀錄。已逾400分鐘未有入球的沙拿，87分鐘接應文尼短傳即時起腳，但射門力度、角度欠奉，被對手接實。

利物浦領先兩球，後防卻開始「心散」，貝治古蒙臣91分鐘近門射入將比數收窄至2：3，但兩分鐘後被利物浦一個突擊再次拉開距離，文尼避開對手門將後，射入近8場英超第8個入球，紅軍終以4：2贏波，續以1分之差緊隨榜首的曼城。利物浦下仗將會作客富咸，而曼城亦是作客，將會在奧脫福與曼聯合演爭標關鍵一役。

般尼換邊後攻勢多了不少，但都未能威脅對手大門。（路透社）