【英超】班主格拉沙力撐　蘇斯克查下季坐正曼聯帥位無懸念

自從蘇斯克查接過摩連奴遺下的燙手山芋以來，為曼聯創造一次又一次奇蹟。歐聯神奇反勝PSG晉級八強後，一眾球員力撐他坐正主帥一職。 他不止得到下屬的心，《倫敦標準晚報》報道指他得到共同班主之一的阿夫拉姆格拉沙（Avram Glazer）全力支持，ESPN最新更指，消息人士透露曼聯會在今季完結前落實由蘇斯克查正式接任球會領隊，而非之前盛傳的來季新帥大熱門普捷天奴。

賽前，歐聯史上沒有一支球隊能夠在主場落後兩球的劣勢下，作客反底晉級。不單如此，主將保羅普巴停賽，馬迪爾、山齊士、靴里拉、連格、馬迪、馬達、華倫西亞、達美安、菲爾鍾斯九將因傷缺陣，因此壓過PSG晉級被視作「不可能任務」。

蘇斯克查並未因此退縮，球員年代，他正是98/99歐聯決賽補時3分鐘為曼聯射入反勝一球的「奇蹟之男」，作為看守領隊，他延續恩師費格遜（Sir Alex Ferguson）主攻和充滿鬥志的風格，今場比賽戰至94分鐘才分出勝負，勝利再次屬於挪威人領軍一方。

想不到蘇斯克查轉任領隊，依然可以為曼聯帶來奇蹟反勝。（Getty Images）

蘇斯克查的強項之一，是能夠令球員重新建立自信，踢出水準。（Getty Images）

球隊上下一致認定

與前任主帥摩連奴恰恰相反，蘇斯克查對一眾球員採取正面和鼓勵態度，不會在傳媒面前惡意批評球員，此舉贏盡更衣室的支持。今仗賽後一班球員終於忍不住，紛紛公開表態力撐蘇斯克查就任正式領隊。

然而更重要的是，他得到曼聯董事局多位重量級人物支持，當中共同班主之一的阿夫拉姆格拉沙（Avram Glazer）更是他的忠實粉絲，愈來愈頻密入場看曼聯比賽。今個星期他不止到巴黎與挪威人會面，賽後更到更衣室與球員一起慶祝晉級歐聯八強，那是阿夫拉姆相當罕見之舉。

此外，他上月曾跟副行政總裁活華特（Ed Woodward）午膳，兩人經常保持對話，商討球會未來發展藍圖。前行政總裁基爾（David Gill）即使已不在前線，退居董事局一員，但仍備受格拉沙家族尊敬，他亦曾跟蘇斯克查共晉晚膳。至於恩師費格遜對他的支持，自然不用多說了。

蘇斯克查就任曼聯看守領隊以來，恩師費格遜一直大力支持。（資料圖片．Getty Images）

只待活華特一人首肯

據悉連曼聯職球員也對會方遲遲未任命蘇斯克查為正式主帥不明所以，《倫敦標準晚報》的說法是：活華特希望在他任內委任第四位領隊前，「決心進行詳盡調查」。

熱刺領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）是曼聯新領隊首選，早已是公開秘密，紅魔甚至已預備為他向熱刺支付4000萬英鎊賠償金，但蘇斯克查領軍17戰贏14場，由摩連奴口中「需要奇蹟才能上前四」，到重返第四位兼只落後第三位的熱刺3分，只用上兩個多月，歐聯、足總盃均晉級八強，戰功無法令人視而不見。

事實上，曼聯最新季票宣傳廣告上，主角不是任何一個球員而是蘇斯克查，已惹來球會有意由他出任下季主帥的猜想。ESPN最新消息更指出，奧脫福一眾高級職員，目前只待活華特一人首肯，便會在球季完結前確認由蘇斯克查正式接替摩連奴成為正帥。

賽後蘇斯克查與前隊友簡東拿、恩師費格遜一起握拳慶祝曼聯晉級八強。（曼聯Instagram）

蘇斯克查：只想球會好，接任與否不重要

PSG一戰過後，聰明的挪威人明知記者會追問此事，蘇斯克查這樣回答：「目前我只是盡力做到最好，為球會將來作出規劃。至於我會否仍在這裏並不重要，我依然會為我們來季應該怎樣做發表意見。」

「我是真的不介意那點（接任帥位），因為我同時是球會支持者，只想曼聯可以有最美好發展。身為支持者你只想球會好，身為領隊你也只想球會好，所以無論任何時間你也可以問我意見。」他對紅魔鬼丹心一片，實在很難不令人動容，活華特還可以堅持到何時？