【歐聯】曼城攻力爆燈狂破史浩克　哥迪奧拿喜見8強多英超球隊

隨曼城以7：0大破史浩克04晉級，如今歐聯8強已經有3支英超球隊。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，這是對英格蘭球壇的好事，但被問到支持利物浦還是拜仁慕尼黑晉級時，哥帥就站在舊球會的一邊，他說：「英國人，不好意思，我想拜仁晉級。」

當地時間昨晚（3月12日）的歐聯16強次回合，逆轉的潮流似是與曼城這場沾不上邊，他們延續首回合贏3：2的優勢，更在主場以狂風掃落葉之勢，以7：0大炒史浩克04，兩回合以10：2勝出，足足贏8球差距。這是歐聯淘汰賽史上第二大的兩回合比數差距，最大差距紀錄是08/09球季拜仁以12：1擊敗士砵亭。

阿古路上半場梅開二度，下半場中段被換離場。（路透社）

利萊辛尼（左）今場亦有一球進賬。（路透社）

曼城次回合以七球大勝史浩克，兩回合贏10：2。（路透社）

不過，曼城今場其實踢到35分鐘才靠阿古路的12碼開紀錄，領隊哥迪奧拿亦認為球隊較慢熱，他說：「這是一場清脆利落的勝仗，很高興躋身8強。我們初段表現不算好，但領先1：0之後，我們就鬆口氣，踢得更有決心及侵略性。」曼城連續7場歐聯比賽至少入兩球，歐洲賽攻力穩定。

見大局已定，哥迪奧拿在下半場中段換走大衛施華及阿古路。（路透社）

上周曼聯及熱刺分別擊敗巴黎聖日耳門及多蒙特晉級，加上曼城，今屆歐聯8強至少有3支英超球隊，這是自10/11球季後首次，當年有車路士、曼聯及熱刺一同殺入8強。哥迪奧拿為英格蘭足球感到高興，證明英超的強盛，他說：「這對英格蘭足球是一件好事，8強有3隊，還有利物浦，或者吧。在過去10年，西班牙球隊主宰了球壇。這是對我們的好事，對英格蘭球壇來說，也是卓越的成就。」

被問到支持利物浦還是拜仁慕尼黑晉級時，哥帥就站在舊球會的一邊，撐拜仁晉級。（路透社）

在當地時間今晚，利物浦會出戰次回合作客拜仁慕尼黑，兩隊首回合互無紀錄。被問到支持英格蘭同行還是舊球會，哥迪奧拿就說：「英國人，不好意思，我想拜仁晉級。我一直是拜仁的一分子，我愛慕尼黑，我愛拜仁，我在那裏有很多朋友。」哥迪奧拿執教生涯出戰10屆歐聯，其中9屆能夠打入8強，而且他過去6次領軍在歐聯主場迎戰德國球隊全勝，攻入28球而只失兩球。

此外，曼城小將菲爾科頓今場有一個入球，以18歲288日成為曼城史上最年輕的歐聯入球者。

菲爾科頓後備上陣，射入一球。（路透社）

菲爾科頓以18歲288日成為曼城史上最年輕的歐聯入球者。（路透社）

歐聯16強次回合賽程。（01美術製圖）

曼城及利物浦餘下英超賽程：