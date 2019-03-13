【歐聯】C朗帽子戲法追平美斯紀錄　獲隊友對手盛讚全球最佳

C朗拿度首回合高舉5隻手指以回應馬德里體會球迷的噓聲，到次回合，這名葡萄牙球星更以實際行動，個人轟入3球，帶領祖雲達斯上演絕地反擊，兩回合計以3：2反勝晉級。 C朗職業生涯第4次對馬體會上演帽子戲法，並領祖記創造歷史，首次在歐聯淘汰賽首回合落後兩球之下反勝。他賽後說：「這就是祖記簽入我的原因，幫助球隊締造這樣神奇的晚上。」

正當C朗的舊球會皇家馬德里遭阿積士逆轉出局，這名34歲葡萄牙球星就以個人之力，帶領新球會祖雲達斯扭轉劣勢，大演帽子戲法，以3：2的總比數淘汰馬德里體育會，昂然晉身歐聯8強。

C朗在上半場頂入開紀錄的一球。（路透社）

女友佐真娜激動流淚

C朗彷彿預見了這一切的發生，在次回合賽前，他邀請家人、朋友及經理人文迪斯入場，因為他認為這會是一個特別的晚上。結果，女友佐真娜看得淚眼紅紅，長子小C朗激動得手舞足蹈，主場球迷為之瘋狂。

C朗女友佐真娜入場觀戰。（路透社）

「這是一個特別的晚上，這就是你在歐聯中需要的心態。」C朗說：「這晚注定是個與別不同的晚上，不但在於那些入球，還在於球隊的整體表現，以及所有球員的態度。在歐聯比賽中，這就是應有的態度，我們走在正確的路上。」

C朗：這就是祖記簽入我的原因

C朗為祖記創造歷史，隊史上首次在歐聯淘汰賽首回合落後兩球之下反勝。C朗豪言：「這就是祖記簽入我的原因，幫助球隊締造這樣神奇的晚上。馬體會的確是一支難對付的球隊，但我們也是強隊，並且用實力證明晉級是實至名歸的。」但對於冠軍或者打入決賽，C朗就表示言之尚早，「現在太早講決賽了，還是按部就班吧。」

祖記球員在更衣室中慶祝。（互聯網）

祖記中場馬度迪賽後大讚C朗，他說：「我十分開心，因為我們擁有很多有質素的球員，是一支很強大的團隊，還有C朗，他是世界最好的球員。上季，他為皇馬主宰戰局，而今季，他就與我們並肩作戰，所以我們的信心更大。」上屆歐聯8強，C朗幫助皇馬以4：3淘汰祖記，他兩回合共入3球。

C朗次回合帽子戲子，沒有令主場球迷失望。（路透社）

施蒙尼：C朗是全球最佳

此外，C朗可說是馬體會的剋星，33次對陣攻入25球，這更是他職業生涯第4次對馬體會取得帽子戲法；這次也是C朗在歐聯的第8次帽子戲法，追平美斯保持的紀錄。C朗在歐聯淘汰賽歷史上77次上陣，參與了77個入球，其中射入63球，助攻14球。C朗在歐聯已經累積124個入球，比起馬體會全隊都要多，馬體會在歐聯只入過118球。

馬體會教練施蒙尼賽後承認祖記發揮較佳，心服口服，「我要恭喜祖記，他們進攻非常好，踢得較好，值得贏波。」施蒙尼還特別稱讚C朗，他說：「C朗是全球最佳的球員，他總可以在關鍵的時候踢出表現。」