【歐霸】阿仙奴盼絕地反勝雷恩　或派雙箭頭強攻

歐霸16強次回合，阿仙奴對落後1︰3下主場迎擊雷恩。艾馬利希望借助去仗擊敗曼聯的氣勢，加上前鋒拿卡錫迪獲減刑可以上陣，力求絕地翻盤。

阿仙奴近年多度止步歐聯16強，最少兩年在首回合以1︰3落敗。阿仙奴曾在2012/13球季歐聯16以首回合以1︰3不敵拜仁慕尼黑，次回合贏2︰0取勝，但因作客入球不及對手而出局。2014/2015球季歐聯16強重蹈覆轍，兩回合以相同比數被摩納哥踢出局。

賓艾化帶領雷恩以3︰1勝阿仙奴，艾馬利仍有90分鐘可以後上反勝。（資料圖片）

▼阿仙奴近年兩度歐聯16強首回合落後1︰3（按圖放大）▼

今屆他們轉戰歐霸，同樣在16強首回合以1︰3落後，壞消息是中場米希達利恩背傷，繼對曼聯後可能連續兩場缺陣，柏柏斯達夫普路斯因首回合領紅而停賽。阿仙奴教練艾馬利（Unai Emery）豪言今場正是他夢寐以求的︰「我希望踢硬仗，帶着困難的比數面對強勁的對手，今場正是這樣。我們要團結一致，在酋長球場的阿仙奴球迷鼓動下，有助我們在90分鐘內踢出最佳表現。」

阿仙奴前鋒拿卡錫迪在32強對巴迪首回合領紅，近日上訴獲減刑，今場可候命，艾馬利承認此舉令調動空間大增︰「我們可以踢雙箭頭或單前鋒，我不止考慮正選11人，也會考慮不同情況、不同系統及不同球員。」不過雷恩主帥史提芬質疑這個決定︰「紅牌在一個月之前發出，因此在賽前48小時才減刑很奇怪，不過我們仍要面對，我們不會與歐洲足協浪費時間，只要集中比賽。」雷恩近5場取得4勝，前鋒沙亞（Ismalia Sarr）今季歐霸交出3個入球及2次助攻，是賓艾化外另一需要留意之人。

拿卡錫迪對曼聯助攻予沙加，之後又博得12碼，作用明顯。（資料圖片）

▼歐霸次回合直播賽程（按圖放大）▼