【英超】阿仙奴破蘇斯克查聯賽12場不敗　2分反超曼聯升第4

阿仙奴以2︰0挫曼聯，以60分反壓58分的紅魔升上第4，曼聯主帥蘇斯克查質疑球證摩斯判12碼予阿仙奴的決定。英超前四之爭，由第3的熱刺到第6的車路士只有4分之差。

阿仙奴在歐霸喪師雷恩後，今場米希達利恩因背部微傷缺陣，艾馬利起用拿卡錫迪、藍斯、奧斯爾及奧巴美揚擔正，值得一提是美蘭尼爾斯出任右閘。曼聯方面，之前3場入6球的盧卡古繼續與拉舒福特攻堅，中場大將馬迪久休復出。

雙方中場壓逼力不強，令兩隊不乏機會。阿仙奴2分鐘便由高拉辛拿斯傳中門前掠過，拿卡鍚迪遲來一步。曼聯9分鐘亦錯失良機，梳爾左路傳中落點到位，小禁區內的盧卡古右腳射中門楣彈出。戰至12分鐘拿卡錫迪橫傳予瑞士中場格列沙加，後者沒有被貼身防守下左腳放冷箭，曼聯門將迪基亞移步向左面，但皮球飛向他右方入網，阿仙奴領前1︰0。曼聯在19分鐘由3個中場完成攻勢，馬迪漏過普巴的傳球，巴西中場費特左腳射中柱彈出。盧卡古在36分鐘以身位壓住蒙利爾，再扭過賓特尼奴，被尼奴翻身救出，盧卡古補射不中目標，令曼聯未能半場前追平。

阿仙奴今季10次聯賽對「big six」取得12分，為去季的2倍。（路透社）

奧巴美揚（左）自言不斷練習，令他主射12碼時抵得住壓力。（路透社）

+ 9 + 8 + 7

下半場曼聯繼續施壓，50分鐘盧卡古突破越位勁抽，被及時出迎的尼奴撲出。曼聯的氣勢一直佔優，但費特在禁區內推跌拿卡鍚迪，被奧巴美揚射入12碼，猶如一盤冷水照頭淋。曼聯主帥蘇斯克查分別以傷癒的馬迪爾及小將格連活特（Mason GREENWOOD）入替，阿仙奴亦換入丹尼斯蘇亞雷斯及尼基迪亞維持活力，阿仙奴終以2︰0取勝，為蘇斯克查12月上任以來，曼聯12場英超首場敗仗。

盧卡古多番射失，加上尼奴勇救險球，未能連續4場建功。（路透社）

球證判罰極刑，曼聯球員上前理論。（路透社）

阿仙奴賽後以30戰60分，2分超前曼聯升上第4，同時只比第3的熱刺少1分。兵工廠主帥艾馬利很滿意︰「曼聯近況極好，歐聯淘汰了巴黎聖日耳門，不過我們發揮出色，因為陣中不乏良將。球隊在聯賽榜位置理想。」今季阿仙奴聯賽已不用面對「big six」，實力較強的對手為狼隊及愛華頓，艾馬利強調現在先要準備好歐霸對雷恩的賽事。

經歷一和一負後，艾馬利相信今場可令阿仙奴重拾自信。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查滿意麾下製造機會，遺憾未能轉化為入球︰「兩次中柱及中楣，尼奴亦打得好，論表現我不太失望，但我們未能取分。盧卡古及拉舒福特都發揮理想，只是往往未能把皮球放入網。」蘇斯克查亦質疑球證摩斯判12碼的決定︰「我不認為是12碼，接觸不足以構成12碼，那不是插水，費特很強壯。」