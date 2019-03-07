【歐霸】阿仙奴作客雷恩　艾馬利強調需嚴防賓艾化

歐霸明晨上演16強首回合，當中雷恩主場對阿仙奴，火藥味在開賽前已升起。在效力PSG的時代，現已轉投雷恩的賓艾化（Hatem Ben Arfa）與現任阿仙奴主帥艾馬利（Unai Emery）曾經不和，艾馬利在賽前記者會亦重提「前度」。

賓艾化（Hatem Ben Arfa）於里昂出道，多年來都未能展現出道時的潛力，今季由巴黎聖日耳門轉投雷恩後成為核心，今季攻入7球及3次助攻，當中有2球於歐霸取得。

要說今場的焦點，要重提2016年的事。當時賓艾化與艾馬利一同亮相加盟PSG的記者會，但該季他上陣5場正選後便失去艾馬利信任。有傳艾馬利在操練時不滿賓艾化太獨食，怒斥︰「不要扮作美斯，你不是美斯。」賓艾化亦曾預言︰「艾馬利作為教練，永不會打入歐聯8強。」

賓艾化當時曾越過艾馬利及PSG主席艾卡拉菲，直接向卡塔爾方面的Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani投訴不受重用，令情況更差，他被下放預備組，去季完全沒有上陣機會，事後更起訴PSG要求賠償。

賓艾化與拿斯尼、文尼斯及賓施馬被稱為「87四少」，現在只有賓施馬仍效力大球會。（資料圖片）

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拿卡錫迪停賽

雷恩教練史提芬（Julien Stephan）被問到往事，只說︰「之前的已成過去，賓艾化具經驗，可聰明地處理。今場是雷恩對阿仙奴，不是賓艾化對艾馬利。」自1983年捧起法乙後，雷恩已未嘗錦標，史提芬相信今屆歐霸是機會︰「今場很特別，於歐霸16強面對一支富豪球會，對雷恩及支持者而言，今場是歷史性。」

艾馬利被問到賓艾化一事時，明顯有備而來︰「他是很好的球員，今季表現極好。我們都知道雷恩組織很不錯，亦有好球員。賓艾化是我們需要看管好的人。伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）、班捷文安達（Benjamin Andre）亦是出色的守將，當然賓艾化對雷恩很重要。」阿仙奴前鋒拿卡錫迪停賽，料奧巴美揚擔正攻堅。

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