皇馬辭退教練蘇拿利　施丹回巢「救亡」

去年夏天，法國傳奇球星施丹（Zinedine Zidane）以自己繼續教下去會令球隊走進樽頸為由，辭去西班牙皇家馬德里教頭一職，震驚球壇，如今他再度作出驚人之舉，離隊僅9個月就決定重掌「銀河艦隊」帥印。

皇家馬德里周一（11日）宣布，解僱現任教練蘇拿利（Santiago Solari），由球員時代曾效力皇馬的施丹即時接任，帶領球隊完成今季餘下賽事，以及未來3個賽季，直至2022年6月30日。

皇馬在「後施丹、C朗年代」戰績不濟，早前在歐聯16強恥辱性地於主場以1：4不敵阿積士，兩回合計負3：5出局，在聯賽亦僅排在第3位，落後榜首「宿敵」巴塞隆拿12分。蘇拿利在季初接替極速被炒的盧柏迪古，但差勁的成績令會方認定蘇拿利不能帶領球隊走出困局，結果在執教不足5個月就要下台。

西班牙傳媒報道，蘇拿利較早前已經跟隊中球員道別，同時被拍到駕車駛離訓練場。皇馬在聲明中讚賞蘇拿利的付出，以及一直為球隊展示出承擔與忠誠。

會長心目中唯一人選

早前已有消息指皇馬準備換教練，利物浦教練高普與曼聯前主帥摩連奴等都是熱門人選，然而，皇馬現任會長佩雷斯心目中的人選原來只有施丹一人，雖然施丹一度拒絕回巢，但最終回心轉意。

現年46歲的施丹在2016年1月首度執教皇馬，贏得一次西甲冠軍，去年完成歐聯3連霸，另外還2奪歐洲超級盃、2度稱王世界球會盃，以及捧過一次西班牙超級盃，合共贏得9個冠軍，戰績輝煌。

（綜合報道）