【F1】列卡度首度試駕澳洲Supercar　緊張無比後才露笑容

F1的新賽季將於澳洲站掀起序幕，一眾車手亦齊集墨爾本，準備新賽季。其中澳洲主場出戰的列卡度，將首度以雷諾車手身份出戰。「四萬哥」列卡度早前受邀試駕澳洲的Supercar戰車。不過，一向駕駛F1戰車的列卡度竟大呼，這是一次心驚膽顫的經驗。

澳洲車手列卡度（Daniel Ricciardo），在去季兩度為紅牛贏得分站冠軍，並以總成績第6位完成賽季。不過該名29歲的澳洲車手，在去年8月決定毅然離開效力多年的紅牛車隊，轉投雷諾廠隊，尋求新挑戰，繼續追逐他的世界冠軍夢。

列卡度今季離開紅牛體系，轉投雷諾車隊。（Getty Images）

主場出戰的列卡度當然受一眾澳洲車迷歡迎，他亦對車迷的要求來者不拒。（Getty Images）

主場出戰的列卡度當然受一眾澳洲車迷歡迎，他亦對車迷的要求來者不拒。（Getty Images）

列卡度今季將夥拍新隊友侯根保，這個車手搭檔亦令外界十分期待。列卡度在出戰今季首站前，受邀試駕澳洲Supercar系列賽的戰車。在澳洲出生兼長大的列卡度，他從兒時便一直觀看這系列賽，他理應對Supercar十分熟悉。

首次坐上Supercar戰車的列卡度，坦言心情緊張，因為他一直將該系列賽視為世上最佳，「我從小到大亦一直觀看Supercar賽事，我對這系列賽十分熟悉，縱然我是一個F1車手，但這是截然不同的戰車，加上我認為Supercar是世上最佳房車賽事，所以我感到十分緊張。」

首度駕駛Supercar的列卡度，在試駕前同樣感到緊張。（Twitter截圖）

列卡度在Supercar車手基利（Rick Kelly）的陪同下，以日產Altima的戰車於Calder Park賽道走一圈。列卡度在試駕前亦未有太大信心，雖然這是宣傳活動，但「四萬哥」亦擔心自己的表現。列卡度在該賽道試跑一圈，開首略帶緊張，但列卡度逐漸適應後，漸漸露出他的招牌笑容，可見他十分享受Supercar的「初體驗」。

從旁協助的基利表示，列卡度十分享受今次體驗，同時亦能在該名F1車手身上學習，「我不知道他是緊張，抑或試圖告訴我何時煞車。列卡度在賽場走一圈時，我也希望在旁參考他的入彎時機，當我看過數次後，他已經面露笑容地駕駛戰車，可見他十分享受，他是個十分出色的車手。」