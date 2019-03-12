【F1】增新例添刺激性　前10名車手倘造最快圈速將獲額外分

本年度的世界一級方程式賽車（F1）將於本周末在澳洲墨爾本掀起序幕，國際汽車聯會（FIA）特意在開季前，公布今季的新規例，前10位車手如果創出全場最快圈速，將取得額外1分，希望增加賽事的刺激性。

F1自1950年舉辦以來，除了在頭10年賽事中，有訂立最快圈速有額外分數外，其後一直未有沿用該規例。不過，FIA的世界賽車運動協會（FIA’s World Motor Sport Council）批准，在今季起，前10位車手一旦造出最快圈速，將取得1分的額外分數。如果最快圈速由非前10位車手創出，該名車手將不會取得額外的1分。

即使前列車隊在比賽時領放，但在加入新例時，增添比賽的可觀性。（Getty Images）

F1的總監布朗（Ross Brawn）表示，希望透過增加額外分數，使賽事的末段競爭更激烈，「我們在退季的時候，作出不少討論及調查，才會決定在今季加上額外分數。在賽事中，不少車手亦會透過無線電詢問車隊，那位車手擁有最快的圈速，如今最快圈速不只是一種榮耀，而是變為實質的分數，我們希望使車手及車隊在末段更努力，為額外分數而戰。」

前列車隊如平治及法拉利等，近年在車手及車隊榜同樣爭持激烈，相信額外分數必定成為兵家必爭之地。（Getty Images）

拉高倫今季轉投愛快羅密歐，或許新例對他影響不大。（Getty Images）

F1在去年的時候，以問卷形式收集車迷意見，然後與不同車隊及持分者討論後，得出結論便作出這決定。這個額外的1分，或許使前列車隊有更多不同的考量，因為1分可能左右車手及車隊總冠軍誰屬，所以車隊在比賽結束前，亦要作出不同的戰術，確實會增加比賽的可觀性。

2019年度的F1首站，將在本周末於墨爾本演揭幕戰，11支車隊，22位車手，將爭奪本年度首個分站冠軍。