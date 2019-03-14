【F1】賽事總監韋亭開季前辭世　終年66歲　車壇紛紛致哀

世界一級方程式賽車（F1）將於本周末在澳洲墨爾本開鑼，但賽事總監韋亭（Charlie Whiting）在賽季開始前因急性肺栓塞與世長辭，終年66歲。一眾F1的車手及車隊管理層，亦對韋亭的離世感惋惜。

韋亭在1977年加入F1的英國車隊Hesketh Racing，其後因車隊倒閉而改投艾利史東（Bernie Ecclestone）的Brabham車隊，曾協助畢奇（Nelson Piquet）奪得1981年的F1總冠軍。不過，該車隊在1988年易手，韋亭便加入國際汽車聯會（FIA）的技術部門，再度協助艾利史東，更在1997起成為FIA的賽事總監（Race Director）。

FIA在今早發表官方聲明，韋亭因病去世，終年66歲。（Getty Images）

韋亭多年來致力提升賽事的安全性，確保一眾車手在安全的環境下落場作賽。（Getty Images）

韋亭在任至今，一直致力提升F1及其他賽事的安全性，去年起強制使用的頭部保護裝置（Halo），韋亭就是幕後的推手，雖然Halo在初期受不少反對聲音，但去年多次嚴重車禍發生，不論F1抑或F2賽事中，Halo亦發揮其功用，保護車手的頭部，使一眾車手在更安全的環境下鬥車，韋亭實在居功至偉。

保護頭部裝置在去年正式使用，雖然在初期遇到不少反對聲音，但確實能夠保護一眾車手。（Getty Images）

韋亭經常與車手緊密溝通，平衡各方面利益。（Getty Images）

2019年度的F1賽季將在本周末於墨爾本開鑼，昨天韋亭才與華迪爾巡視賽道，但在開季前夕卻聞噩耗。FIA在今日（14日）發聲明，指韋亭因急性肺部栓塞（Pulmonary Embolism）而去世，終年66歲。

FIA主席Jean Todt亦向韋亭多年為F1的努力致意，同時對韋亭的離世感惋惜，「我感到十分悲痛當我收到韋亭離世的消息後，他是偉大的賽事總監，他多年來為F1的貢獻良多，使F1賽事變得更完美。F1失去了一位偉大的人物，我與FIA上下亦會韋亭的家人同在，與他們共度這段難過的時間。」

FIA主席Jean Todt指韋亭在F1界舉足輕重，他的離世是一大損失。（Twitter截圖）

一眾車壇人物亦對韋亭的離世深表哀悼，包括陸克萊及保達斯，加上平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）﹑紅牛的漢拿（Christian Horner）及布朗（Ross Brawn）紛紛致哀，亦對他的死訊大感震驚。

與韋亭相識多年的布朗，對韋亭的離世同樣深感哀痛，「我與韋亭相識多年，我的賽事生涯亦有他的身影。我們由一同當戰車工程師時認識，在世界上不同的賽道共度不少美好時光，他的離世是賽車界的一大損失，希望他的家人能夠節哀順變。」

布朗與韋亭相識多年，對並肩作戰的好友離世，他亦感到十分悲痛。（Getty Images）

禾夫表示能夠認識韋亭是他的榮幸，他不會忘記韋亭的風趣性格，「韋亭是F1界的中流砥柱，他為F1的發展作出不少貢獻。我感到相當榮幸能夠認識他，我們亦會懷念那個愛笑及幽默的韋亭，我與平治車隊上下亦致以深切慰問。」

車手保達斯與陸克萊亦在個人Twitter中向韋亭致哀。（Twitter截圖）