【劍擊】張家朗首次一季兩入大獎賽前4　踏出世界級高手重要一步

儘管未能突破上月國際劍聯大獎賽都靈站的亞軍佳績，但職業生涯首次同一季兩度殺入大獎賽4強，張家朗戰勝低潮後，技術和心態皆更上一層樓。 「大膽左，信心好左！」要成為真正的世界級劍手，張家朗邁出重要一步。

若說2月於都靈站奪得亞軍是走出低潮，一個月後的今天，在美國阿納海姆站再次躋身前4，最終以季軍作結，就是張家朗成為真正世界級高手的重要一步。16強一戰，張家朗以15：14險勝美國的Gerek Meinhardt，對手賽前世界排名比張高出兩位，排名第8；與捷克劍手Alexander Choupenitch爭入4強，又是一場激戰，張家朗一度落後6：12，對手更不停「出口術」干擾，但張家朗在關鍵時刻沉住氣，打出一波9：1攻勢，結果勝15：13；4強火併法國的Julien Mertine，追至13：13最終輸兩分，難免可惜，但他從開賽一直落後，到中段反超對手2分，他的技術比從前更幼細，出手時機也更準繩。

張家朗（右二）職業生涯首次一季兩入4強，足證躋身真正世界級高手行列。（FIE facebook）

張家朗未因再晉前4而自滿，他特別談到令他與決賽無緣的兩分：「與教練總結後，大家都認為是心態問題，我一心想着進攻取分，忽略了其他方面，我沒在這兩分上付出更多耐性。輸兩分是可惜，卻是一次寶貴的經驗。」

歷來首次同一季兩度殺入大獎賽4強，張家朗走出低潮後，提升技術之餘，也漸見穩定，始終穩定性是「升呢」真正高手的關鍵，張家朗說：「教練團隊給我更多新技術，是以前未學過的。打劍以來首次同一季兩度殺入大獎賽4強，我的信心提升不少，出手也大膽了。」

張家朗（左）的技術比以前更幼細，出手時機也更準繩。（FIE facebook）

值得一提的是，美國阿納海姆堪稱港隊福地，港隊去年在此站大獎賽，有崔浩然奪得銅牌，張家朗也晉級前8。這一站的賽會將為獎牌選手送上一隻米奇老鼠，換言之港隊連續兩年也把毛公仔帶回香港。